Tudi kanadska selektorica zaradi vohunjenja suspendirana

Po več vohunskih incidentih z dronom so kanadske nogometašice, ki v Parizu branijo olimpijski naslov iz Tokia 2020, ostale brez selektorice. Kanadska nogometna zveza je namreč ponoči sporočila, da je 38-letna Priestman suspendirana.

Kanadsko reprezentanco bo s klopi do konca olimpijskih iger v Franciji vodila dosedanja pomočnica selektorice, Andy Spence, je zapisala kanadska zveza.

Med četrtkovo uvodno zmago Kanadčank na olimpijskem turnirju z 2:1 proti Novozelandkam Priestman prav tako ni bilo na klopi, saj se je po razkritem incidentu prostovoljno odločila, da tekme ne bo vodila.

Že pred omenjeno tekmo je prišlo do škandala, ker so v kanadskem taboru dvakrat uporabili dron in nezakonito snemali trening Novozelandk, kar je po preiskavi potrdil tudi kanadski olimpijski komite. Dva člana podpornega osebja, vključno s pomočnico trenerke Jasmine Mander, sta morala predčasno zapustiti ekipo.

Mednarodna nogometna zveza Fifa pa je že sprožila postopke proti Priestman, Mander in video analitiku Josephu Lombardiju. Iz kanadske nogometne zveze so napovedali neodvisno preiskavo in se opravičili za incidente.

"V zadnjih 24 urah smo prejeli dodatne informacije o operacijah brezpilotnih letal proti tekmicam tudi pred olimpijskimi igrami leta 2024 v Parizu," je vodja kanadske zveze Kevin Blue pojasnil suspenz selektorice.

"V luči novih razkritij se je zveza odločila suspendirati Priestman za preostanek olimpijskih iger in do zaključka naše neodvisne zunanje preiskave," je dodal Blue.

Priestman se je javno opravičila za svoje vedenje, potem ko se je razvedelo za incident.

