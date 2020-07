Tokio ima zagotovljena vsa prizorišča za OI 2021

V Tokiu imajo v teh dneh znova rekordno število okužb z novim koronavirusom. Organizatorji olimpijskih iger, ki so tekmovanja prestavili za leto dni, pa se nemoteno pripravljajo na izvedbo. Danes so japonski mediji poročali, da so organizatorji sklenili dogovor z vsemi prizorišči, da bodo lahko nemoteno izvedli tekmovanja.

Uradno organizatorji tega sicer niso potrdili. Ti pritrjujejo, da igre med 23. julijem in 8. avgustom 2021 bodo. Že ob predstavitvi pa je bilo jasno, da se bo pojavila težava s prizorišči, saj imajo objekti v Tokiu že načrtovane vsebine tudi po olimpijskih igrah.

Sredi junija so organizatorji potrdili, da imajo že sklenjen dogovor z 80 odstotki prizorišč. Organizatorji so se nato naprej pogovarjali s preostalimi lastniki. Posebej težke so razmere na območju olimpijske vasi, kjer naj bi bivali športniki in spremljevalci. Številna stanovanja v novem kompleksu so namreč prodana vnaprej, kar pomeni, da bi jih novi lastniki prevzeli že letos jeseni po zdaj preloženih igrah in manjši prenovi.

Foto: Getty Images

Še enkrat potrdili spored tekmovanj

Japonski mediji so še enkrat potrdili tudi, da spored tekmovanj iger 2021 ostaja tako rekoč identičen z letošnjim, uradno pa ga bodo prireditelji predstavili Mednarodnemu olimpijskemu komiteju 17. julija.

Japonski prireditelji prav tako poudarjajo, da nameravajo številne zadeve v letu 2021 poenostaviti. V prvi vrsti skrbi in prizadevanj pri izvedbi iger bosta varnost in zdravje športnikov, gledalcev in vseh vpletenih. V načrtu je tudi znižanje stroškov, a tudi na tem področju dogovarjanja še trajajo, zato organizatorji podrobnosti še niso potrdili.

Največjo skrb organizatorjem seveda povzroča novi koronavirus. Ta je že poskrbel za enoletni zamik, prav v teh dneh pa je znova izbruhnila pandemija v japonski prestolnici. Danes tam poročajo o rekordnih 224 novih okuženih. Število okužb na Japonskem vse od 25. maja znova narašča.