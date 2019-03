V Ljubljani se je začelo odštevanje do OI v Tokiu 2020

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani se je začelo odštevanje do Tokia.

V Ljubljani se je začelo odštevanje do Tokia. Foto: Daniel Novakovič/STA

S sprejemom japonskega veleposlaništva v Sloveniji se je danes začelo odštevanje do poletnih olimpijskih in paraolimpijskih iger v Tokiu prihodnje leto. Predstavniki obeh držav so poudarili možnost za sodelovanje, ki jih največji športni dogodek predstavlja na različnih področjih.