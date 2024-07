Smrt v olimpijski vasi

V olimpijski vasi je umrl boksarski trener Lionel Elika Fatupaito iz Samoe, je potrdila mednarodna boksarska zveza (Iba). Zapisali so, da je s svojo predanostjo in strastjo do športa pustil neizbrisen pečat v boksarski skupnosti, njegova zapuščina pa bo navdihovala prihodnje generacije.