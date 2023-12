Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni olimpijski komite (MOK) bo ruskim in beloruskim športnikom dovolil nastop na olimpijskih igrah, ki jih bo prihodnje leto gostil Pariz. Športniki iz teh dveh držav, ki se bodo na igre uvrstili, bodo morali nastopiti pod nevtralno zastavo, sporočajo iz MOK.

Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja je danes odločil, da bo na igrah v Parizu dovolil nastope tudi posamičnim športnikom iz Rusije in Belorusije. Nastopali bodo lahko pod nevtralno zastavo, pri njih bo prepovedana uporaba kakršnihkoli državnih simbolov, zastav ali grbov, prav tako ob morebitnih zmagah ne bodo poslušali svojih himn.

Dovoljenje velja le za posamične športnike, ekip ter Rusije in Belorusije v Parizu ne bo. Dobrodošli ne bodo niti športniki, ki aktivno podpirajo vojno v Ukrajini, kot tudi ne tisti, ki so zaposleni v ruski ali beloruski vojski, ali člani varnostnih služb omenjenih držav, so še sklenili na MOK.

Novost pri dovoljenju za nastop v Parizu pa je zahteva Moka, da se morajo udeleženci s podpisom zavezati, da bodo spoštovali olimpijsko listino.

"Na igre se bo skozi uveljavljen kvalifikacijski sistem uvrstilo zelo omejeno število športnikov," so še zapisali pri MOK. Za zdaj se je v Pariz kvalificiralo osem ruskih in trije beloruski športniki.

Podobno odločitev je že septembra sprejel Mednarodni paraolimpijski komite (IPC), ki je nastope na paraolimpijskih igrah v Parizu 2024 dovolil pod podobnimi pogoji, kot zdaj veljajo za olimpijske športnike.

Preberite še: