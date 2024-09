Slovenska lokostrelka Živa Lavrinc je na paraolimpijskih igrah v Parizu uspešno opravila prvi nastop v izločilnem delu tekmovanja z ukrivljenim lokom. V osmini finala je premagala Nemko Floro Kliem s 6:4 in si zagotovila popoldanski četrtfinale.

Veselje Žive Lavrinc po zmagi nad Nemko. Foto: Reuters Slovenska lokostrelka Živa Lavrinc je novinka na igrah, že v kvalifikacijah pa je nastopila zelo dobro. S šestim dosežkom je preskočila 1/16 finala in se neposredno uvrstila v osmino finala. Tam je za tekmico dobila Nemko Kliem, ki je pred tem že nastopila in premagala Perujko Danielo Campos Marzano.

Slovenka je začela s porazom v prvi seriji (20:27), je pa potem dobila naslednji dve s 23:22 in 25:24 ter povedla s 4:2. A v četrti seriji je bila spet boljša Nemka, zadela dve devetici ter s 25:24 izenačila.

Živa Lavrinc se po v popoldanskih urah na paraolimpijskih igrah v Parizu potegovala za polfinale. Foto: Reuters

Odločala je peta serija; ta se za Slovenko v precej težkih razmerah, rahlem dežju in občasnih sunkih vetra, ni začela najbolje. Začela je s šestico, a tudi Nemka je pod pritiskom zmogla le petico. V naslednjih strelih sta bili izenačeni (8, 5), tako da je na koncu Lavrinc serijo dobila z 19:18, s tem pa tudi dvoboj s 6:4.

Trenerka Božič: Laik bi rekel, saj so pri miru ...

"Živa je šla avtomatsko v osmino finala in dobila tekmico, ki je že streljala in premagala prve 'živčke'. Prišla je nekoliko bolj sproščena, a se je vseeno poznal pritisk. Živa je zdržala bolje kot tekmica in tudi zmagala," je nastop ocenila trenerka Brina Božič.

Foto: Reuters

"Tudi veter je tu v igri, če pa kombiniraš še s srčnim utripom, ki ga imajo športniki na liniji ... Laik bi rekel, saj so pri miru, ampak pulz je lahko tudi 170, v takem pa je težko ustreliti mirno. Tu je še vzdušje, ki ga lahko doživiš samo na igrah," je dejavnike za morda nekoliko nervozen nastop varovanke opisala trenerka.

Led je prebit, popoldne bo lažje

Malce po 17. uri jo čaka četrtfinalni dvoboj. Foto: Reuters "Obe tekmovalki sva imeli isto željo, ki nas lahko včasih pokoplje. Očitno je danes moj srečen dan. Moja prva misel je bila, da je ona pred zadnjim strelom še bolj živčna kot jaz. Jaz sem samo naredila svoje, njo pa je strel še čakal," je občutke ob zadnjem strelu opisala debitantka na igrah, ki je priznala, da je ob nastopu pozabila na vse tehnike sproščanja, ki si jih je zamislila pred igrami.

"Zdaj so bili pred mano samo tarča, puščice in pulz. Predstavljam si, da je led prebit in bo popoldne precej lažje."

Kmalu jo čaka nov vrhunec na paraolimpijskih igrah v Parizu. V četrtfinalu se bo malce po 17. uri pomerila z Mongolko Demberel Selengee.