Francozi po preobratu prvi finalisti, zvečer Jokić proti ZDA

Košarkarski olimpijski turnir, polfinale, 8. avgust:

Andreas Obst in soigralci so prvo četrtino dobili s 25:18. Foto: Reuters Po veliki zmagi nad Kanado so se francoski košarkarji v polfinalu v Parizu pomerili z aktualnimi svetovnimi prvaki Nemci, ki so v četrtfinalu preskočili Grčijo na čelu z Giannisom Antetokounmpom. Dvoboj so precej bolje začeli Nemci (12:2) in po prvi četrtini vodili s 25:18. A so z izvrstno obrambo v obrambi Francozi tekmo spreobrnili že v drugi četrtini, ko so nasprotniku dovolili samo osem točk. Ob polčasu je bilo tako 33:33. Isaia Cordinier je bil z 11 točkami najboljši strelec.

Rudy Gobert in Victor Wembanyama. Foto: Reuters Drugi polčas je bil zelo izenačen, Francozi pa so v obrambi in napadu kazali precej več želje. Tekmo so dobili s 73:69. Dennis Schröder je bil z 18 točkami sicer prvi strelec tekme, a Francozi so imeli več igralcev, ki so izstopali: Guerschon Yabusele je dal 17 točk, Cordinier 17, Victor Wembanyama pa 11, vsi trije so imeli po sedem skokov.

Francija in Nemčija sta se srečali drugič na teh olimpijskih igrah. V predtekmovanju so slavili aktualni svetovni prvaki s 85:71. Francozi bodo drugič zapored igrali v finalu olimpijskih iger oziroma četrtič v zgodovini. Prav vse tri finale so igrali proti ZDA in vse izgubili.

ZDA proti Jokićevi Srbiji

Nikola Jokić straši tudi zvezdnike ZDA. Foto: Reuters Drugi polfinalni obračun igrata zvezdniški reprezentanci Srbije in ZDA. Slednje so favoritinje, a njihov selektor Steve Kerr je pred tekmo opozaril: "Mislim, da bodo Srbi odigrali najboljšo tekmo na tem turnirju. Dvakrat smo jih premagali, a so dokazali, da so ena najboljših ekip na svetu." Američani so Srbe letos premagali na pripravljalni tekmi s 105:79, v skupinskem delu olimpijskih iger pa s 110:84. "Zdaj so nas videli nekajkrat igrati in bodo imeli kakšno orožje proti nam. Na nas je, da delamo še naprej tisto, kar najbolje znamo. Igrati obrambo na zelo visoki ravni. Vemo, kaj na turnirjih pod okriljem Fibe prinaša za našo ekipo zmage. Biti dober v obrambi, skakati in ne izgubljati žog," je še dejal Kerr.

