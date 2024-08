Noro, kaj se bo dogajalo v boju za medalje na olimpijskih igrah

Že ob 11. uri se bodo pomerili Nemci in Grki. Zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je skupaj s soigralci skozi šivankino uho uvrstil v izločilne boje, potem ko so Srbi v zadnji tekmi za več kot tri točke premagali Južni Sudan. A so aktualni svetovni prvaki zelo razpoloženi tudi na olimpijskem turnirju, zato bo zanimivo videti, kako bodo zaustavili grškega superzvezdnika.

Ob 14.30 se bo soj luči uperil proti Srbom in Avstralcem. Nikola Jokić bo skušal z moštvenimi kolegi preskočiti žilave Avstralce, ki so v skupinskem delu premagali Špance in izgubili s Kanado in Grčijo. Medtem so Srbi izgubili le s favoriziranimi Američani.

Kevin Durant (levo) je streljaj od velikega rekorda. Foto: Reuters

Za gostitelje iger bo največ pozornosti kanil obračun med Francijo in Kanado. Zadnje omenjena igra zelo prepričljivo in ima v svojih vrstah odlične posameznike, kot so Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Dillon Brooks … Francozi so imeli v skupinskem delu kar nekaj težav. Visoko so izgubili proti Nemčiji, s težavo po podaljšku premagali Japonce, za uvod pa preskočili Brazilce.

Ti imajo najvišjo četrtfinalno oviro, saj jim bodo nasproti stali zvezdniki iz lige NBA. ZDA so absolutni favorit tega dvoboja in turnirja nasploh.

Kevin Durant je skupno na tekmah olimpijskih iger dosegel za ZDA 483 točk. Tako ima v nadaljevanju turnirja imenitno priložnost, da popravi ameriški rekord, ki zdaj pripada njegovi rojakinji Lisi Leslie (488 točk). Obstaja velika verjetnost, da bo to zvezdnik Phoenixa storil že v četrtfinalu proti Braziliji.

Torek, 6. avgust: