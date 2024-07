Slovenska košarkarska reprezentanca ve, kako je na olimpijskih igrah izgubiti proti Avstralcem. Zdaj so to izkusili še Španci. A v prvem krogu olimpijskega turnirja to še ni usodno. Za končni izid 92:80 je kar šest Avstralcev doseglo osem točk ali več, največ Jock Lendale (20). Najboljši strelec tekme je bil sicer Španec Santi Aldama (24 točk). Aktualni svetovni prvaki Nemci proti Japoncem niso dopustili presenečenja, zmagali so s 97:77. Francozi so igre odprli z zmago nad Brazilci, večerna poslastica med Grčijo in Kanado pa je s 86:79 pripadla Kanadčanom.