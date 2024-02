Dogodka na severu francoske prestolnice se bodo udeležili tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, vodja organizacijskega odbora iger Tony Estanguet in vrsta drugih predstavnikov iz sveta politike in športa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kljub zahtevnim delom, vojni Ukrajini in covidu-19 nam je uspelo vas zgraditi v načrtovanem času," so ob te poudarili prireditelji. Ti so zadovoljni tudi s stroški, saj kljub inflaciji v zadnjih letih le za tri odstotke presegajo načrtovane izdatke, še navaja AFP.

Poletne olimpijske igre 2024 bodo potekale v Parizu v Franciji od 26. julija do 11. avgusta 2024. Foto: Reuters Iz Macronovega kabineta k temu dodajajo, da se bo Francija v nasprotju z nekaterimi prejšnjimi prireditelji držala načrtovanega stroškovnika in odgovorno ravnala s sredstvi državljanov. Zaradi tega je precej kritik požela organizacija iger v Rio de Janeiru 2016, kjer so z olimpijsko vasjo močno presegli finančne načrte, kasneje pa zanjo niso našli pravih vsebin. V Evropi so velike težave s financiranjem iger in kasnejšo trajnostno rabo znane iz Aten 2004.

Tudi to je razlog, da večina Francozov v javnomnenjskih raziskavah še vedno podpira igre, pa čeprav so vstopnice za ogled tekmovanj drage in se bojijo motenj vsakdanjika, ki jih bodo igre prinesle Parižanom.

Krajšega slovesnega dogodka v olimpijski vasi se bo danes udeležil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Foto: Reuters Okoljski aktivisti pa kritizirajo predvsem predviden ogljični odtis iger, čeprav prireditelji obljubljajo, da bo pol manjši kot pri prejšnjih igrah.

A prednosti Pariza so številne, menijo organizatorji, ki poudarjajo predvsem uporabo že obstoječe športne infrastrukture; ta bo po igrah trajnostno opremljena z novimi tehnologijami.

Olimpijska vas je edina velika novogradnja za potrebe iger, ki pa naj bi pomenila veliko odskočnico za razvoj zapostavljenega predmestja Saint-Denis. Foto: Reuters Prav olimpijska vas je edina velika novogradnja za potrebe iger, ki pa naj bi pomenila veliko odskočnico za razvoj zapostavljenega predmestja Saint-Denis. "Obljubili smo, da bomo naredili novo sosesko v St. Denisu, kar je pomembneje od olimpijske in paraolimpijske vasi," francoska tiskovna agencija AFP povzema Laurenta Michauda, ki je v organizacijskem odboru odgovoren tudi za olimpijsko vas.

Soseska bo Parižanom po igrah nudila 2800 novih stanovanj, dve tretjini od skupno dveh milijard za izgradnjo pa so vanjo vložili zasebniki. Večina stanovanj bo šlo v prodajo na trg, čeprav je bilo pred meseci s tem nekaj težav, del bo namenjen študentom. Foto: Reuters

Organizatorji opozarjajo tudi na uporabo okolju prijaznih materialov pri gradnji in na trajnostno geotermalno ogrevanje ter veliko zelenja z več kot 9000 na novo zasajenimi drevesi v neposredni okolici.

"Imeli smo zamisel, da zgradimo nekakšen model, kakšen bi bil lahko razvoj mest v naslednjih desetletjih 21. stoletja," je to za medije komentiral Nicolas Ferrand, vodja infrastrukture skupine Solideo.

Sobe, kjer bodo med olimpijskimi igrami nastanjeni športniki in športnice, morajo še opremiti s pohištvom. Foto: Reuters Stoodstotno pa dela še niso opravljena. Pred vselitvijo športnikov bodo organizatorji zdaj naslednje štiri mesece morali počakati, da stanovanja dobijo še okrog 300.000 kosov pohištva in dekoracije.

Olimpijska vas predstavlja model, kakšen bi bil lahko razvoj mest v naslednjih desetletjih 21. stoletja. Foto: Reuters

