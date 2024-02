Žan Luka Zelko Sloveniji prijadral olimpijsko normo

Slovenski jadralec Žan Luka Zelko se je na evropskem prvenstvu v ILCA 7 ves teden dostojno kosal z zahtevnimi vremenskimi in regatnimi pogoji ter močno konkurenco kar 136 jadralcev, in danes Sloveniji prijadral olimpijsko normo, so sporočili z Jadralne zveze Slovenije.

30-letni Mariborčan Žan Luka Zelko je zadnji plov prvenstva zaključil na 8. mestu, kar je zadostovalo za skupno 11. mesto med evropskimi jadralci. Zelko je s tem osvojil tudi drugo mesto med evropskimi državami brez olimpijske norme (pred njim je bil le jadralec iz Izraela) in ker sta se na tem evropskem prvenstvu podelili dve normi, je prav druga šla v roke Sloveniji, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.

"Za las sem zgrešil prvo deseterico, ampak sem zadovoljen s tem, da sem za Slovenijo in zase osvojil olimpijsko normo. Moram reči, da sem si danes dal kar dosti vetra in si otežil dokaj lahko delo. Hvala bogu sem se za zadnji plov skoncentriral in odjadral vrhunsko. Rezultat je tukaj, norma je v žepu, zdaj se fokusiram na olimpijske igre v Parizu. Vesel sem in ponosen, je pa za mano naporen dan," je iz Aten sporočil Zelko.

Slovenska predstavnika v mladinski konkurenci ILCA 7 Luka Zabukovec in Benjamin Aganovič sta prvenstvo končala na 52. in 102. mestu. Med dekleti v ILCA 6 se je mladinka Alenka Valenčič uvrstila na 25. mesto, Lin Pletikos pa je prvenstvo končala na 43. mestu. Obe sta jadrali v zlati skupini.