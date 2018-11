Pri OKS se bližajo načrtovanemu cilju pridobivanja vira prihodkov

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je na današnji seji obravnaval načrt za prihodnje leto. V letu 2019 pričakuje 6,8 milijona evrov prihodkov in prav toliko odhodkov, potrdil pa je tudi gradivo za volilno skupščino, ki bo 16. decembra in na kateri bo edini kandidat za predsednika sedanji prvi mož Bogdan Gabrovec.

Uradne kandidature, tudi za ostale položaje in organe OKS, bodo znane v začetku naslednjega tedna; za nadzorni svet in disciplinsko komisijo je bilo premalo prijav in je volilna komisija znova pozvala k prijavam.

Podpredsednik OKS Iztok Čop je uvodoma izpostavil uspešno slovensko reprezentanco na mladinskih olimpijskih igrah oktobra v Buenos Airesu, kjer je nastopilo 25 športnic in športnikov v 15 panogah, ki so osvojili tri zlate, dve srebrni ter šest bronastih medalj. Za štipendije mladih športnikov je na OKS prišlo 316 vlog in jih sedaj pregledujejo, Fundacija za financiranje športnikov iz socialno šibkih okolij pa bo v letošnjem letu razdelila nekaj nad 60.000 evrov.

Na eni zadnjih sej IO v tej sestavi so največ pozornosti posvetili zapisniku zadnje redne skupščine, poslovniku o delu skupščine, pa tudi podrobneje o delu v zadnjem mandatu, od leta 2014. Gabrovec je med drugim izpostavil, da so v tem času izgubili le enega sponzorja, dobili pa kar nekaj novih.

Generalni sekretar OKS Blaž Perko je ocenil, da sta bila v zadnjih štirih letih "storjena dva koraka naprej, kar se tiče športa na lokalni ravni športa za vse. Foto: Vid Ponikvar

Generalni sekretar OKS Blaž Perko je dejal, da se bližajo načrtovanemu cilju, da bi 70 odstotkov prihodkov OKS dobil iz marketinških in drugih virov, le preostanek iz javnih, kot so sredstva ministrstva, pristojnega za šport, ter Fundacije za šport. OKS je z lani sprejetim zakonom o športu dobil nove obveznosti, kot so registracija in kategorizacija športnikov, zato so že začeli s pripravo lastnega informacijskega sistema. Perko je ocenil, da sta bila v zadnjih štirih letih "storjena dva koraka naprej, kar se tiče športa na lokalni ravni športa za vse".

Gabrovec je kot najpomembnejše naloge v naslednjem obdobju izpostavil z državo povezane napredke pri financiranju slovenskega športa. Foto: Vid Ponikvar

Podroben program dela za naslednje leto so obravnavali in potrjevali tudi zaradi ohranitve stabilnosti dela v začetku naslednjega mandata novega vodstva in da bi zagotovili tako tudi poslovanje. Če bi se zgodilo, da bi iz določenih virov OKS dobil manj prihodkov od načrtovanih, je junija 2019 predvidena skupščina, ki bo sprejemala rebalans proračuna. Gabrovec je kot najpomembnejše naloge v naslednjem obdobju izpostavil z državo povezane napredke pri financiranju slovenskega športa.

Predsednik Slovenske olimpijske akademije (SSO) Miroslav Cerar je navzoče in tudi ostale državljane pozval, da naj si ogledajo razstavo ob 120-letnici rojstva Leona Štuklja, ki bo v Novem metu odprta tudi naslednje leto.

OKS je tudi podpisal pogodbo o sodelovanju z ljubljansko pravno fakulteto.

Preberite še: