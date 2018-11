Gabrovec v slogu blejskega in kranjskogorskega župana

Medtem ko se slovenske občine delijo na tiste, ki so svoje župane izbrale v enem krogu, in tiste, v katerih bodo morali volivci čez dva tedna še enkrat na volišče, pa so iz Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez sporočili tisto, na kar smo namignili že pred časom. Čez štiri tedne, 16. decembra, ko bo v Ljubljani potekala volilna skupščina krovne slovenske športne organizacije, se bo za položaj predsednika, tudi tokrat s podporo Judo zveze Slovenije, potegoval le dozdajšnji prvi mož Bogdan Gabrovec.

Ne bo zgolj formalnost, toda …

Če se znova navežemo na lokalne volitve – tako je bilo tudi v Kranjski Gori ali na Bledu, kjer sta Janez Hrovat in Janez Fajfar županovanje podaljšala brez tekmeca, ter v skupno kar 36 slovenskih občinah. Vseeno pa v nedeljo, 16. 12., zgolj Gabrovčeva prisotnost ne bo dovolj. Na skupščini bo moralo biti namreč prisotnih 50 odstotkov delegatov, ki zastopajo olimpijske športe. Od teh jih bo moralo za kandidata glasovati 50 odstotkov. Popolna formalnost skupščina torej ne bo, vseeno pa senzacionalne "košarice" edinemu kandidatu ne gre pričakovati.

Foto: Bor Slana Kdo je Bogdan Gabrovec? 65-letni upokojeni inženir strojništva izhaja iz judositičnih vrst. Na tatamiju je bil sprva tekmovalec, nato trener in selektor. Štiri leta je bil predsednik Združenja zvez borilnih športov Slovenije, kar dve desetletji pa prvi mož judo zveze. Plaho je potipal tudi politični parket, in sicer kot član SDS, a brez vidnejšega uspeha. Bolj dejaven in predvsem vztrajen je bil na področju športnega funkcionarstva. Zadnja štiri leta je bil predsednik, pred tem pa osem let podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in predsednik odbora za vrhunski šport.



Bil je tudi predsednik športne zveze Mestne občine Slovenj Gradec ter član strokovnega sveta za šport vlade RS ter član in tudi predsednik sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS. V svoji športi biografiji ima zapisano tudi vlogo vodje slovenske olimpijske reprezentance leta 2012 v Londonu.

Od troboja do sprehoda

Precej težje delo je imel v boju za predsedniško žezlo pred štirimi leti, ko sta mu konkurirala Zoran Janković in Andraž Vehovar. Pred dnevi o (ne)aktivnosti morebitnih tekmecev ni hotel govoriti, je pa zato nanizal razloge za ponovno kandidaturo. "Deloma objektivni in v manjši meri subjektivni razlogi so nam preprečili popolno uresničitev dozdajšnjega programa. Prav pa je, da je drugi mandat tudi zadnji," je dejal Gabrovec, ki tokrat predlaga nekoliko spremenjeno podpredsedniško zasedbo. Poleg dozdajšnjih podpredsednikov Janeza Sodržnika in Tomaža Barade stavi še na predsednika SZS Enza Smrekarja. Ta bo zamenjal Iztoka Čopa, ki se po dolgih letih poslavlja od delovanja v OKS.

Janez Kocijančič je OKS vodil v obdobju 1991-2014. Foto: Vid Ponikvar

Čez štiri leta nov obraz

Že danes pa lahko trdimo, da bo slika drugačna čez štiri leta. OKS je namreč omejil število mandatov, in sicer na dva, tako da se bo Gabrovec leta 2022 poslovil z mesta predsednika. Krovna organizacija bo takrat po dobrih tridesetih letih dočakala šele tretjega predsednika. Pred Gabrovcem je namreč športni druščini poveljeval le Janez Kocijančič, ki je bil predsednik vse od ustanovitve komiteja do volilne skupščine pred štirimi leti. Takrat se ni odločil za ponovno kandidaturo, je bil pa zato imenovan za častnega predsednika.