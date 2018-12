OKS pred današnjimi volitvami z enim kandidatom za predsednika

Nekdanji dolgoletni predsednik Judo zveze Slovenije (JZS) je šele drugi predsednik OKS po Janezu Kocijančiču, ki je slovenski šport vodil vse od osamosvojitve. Na položaju ga je nasledil 16. decembra 2014. Tudi takrat ga je predlagala JZS, na volitvah pa je premagal ljubljanskega župana Zorana Jankoviča in srebrnega olimpijca iz Atlante 1996 Andraža Vehovarja.

Gabrovec se je za novo kandidaturo odločil, "da z ekipo dokonča projekte, ki so jih začeli v minulem obdobju, pa jih zaradi objektivnih ali časovnih razlogov niso mogli dokončati".

Med najpomembnejšimi zadolžitvami za naslednji mandat je Gabrovec izpostavil z državo povezane napredke pri financiranju slovenskega športa ter uresničitev nekaterih pomembnih zavez nacionalnega programa športa in novega zakona o športu, ki je bil sprejet šele lani.

Pri tem Gabrovec ocenjuje, da so klubi in društva osnova slovenskega športa, nacionalne in lokalne zveze in skupnosti ter OKS pa morajo prek letnih programov športa doseči, da bodo dobili ustrezno podporo za svoje delovanje.

