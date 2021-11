OKS odločno proti noveli zakona o igrah na srečo

"Spremembe zakona o igrah na srečo, ki je prestal prvo sito v DZ, podpirajo levi in desni, da jasno povem. Odločno moram izpostaviti, da tega v športu ne podpiramo, že na prejšnji seji IO OKS smo o tem govorili, saj bo imela sprememba velike negativne učinke na Športno loterijo in posledično na Fundacijo za šport (FŠO), ki je eden od temeljev financiranja našega v mednarodnem merilu izjemno uspešnega športa," je uvodoma povedal predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

FŠO dobi med osem in deset milijonov evrov letno

Koncesijske dajatve iz iger na srečo so praktično edini vir FŠO in tudi sestrske Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). V slednjih, tako kot v športu, nasprotujejo uvedbi petih ponudnikov klasičnih iger na srečo namesto dveh tudi zaradi, kot navajajo, znatnih znižanj koncesnin, ker bi morali v tekmi za igralce povišati kvote izplačil.

FŠO dobi med osem in deset milijonov evrov letno iz koncesijskih dajatev Športne loterije in Loterije Slovenije, ki sta sedaj edina ponudnika iger na srečo pri nas. DZ pa je 26. oktobra ob obstrukciji Levice, SAB, SD, LMŠ in nepovezanih poslancev z 39 glasovi za in dvema proti sklenil, da je predlog novele zakona o igrah na srečo primeren za nadaljnjo obravnavo.