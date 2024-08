Slovenska odbojkarska reprezentanca je v petek s 3:2 (20, 23, –25, –22, 11) premagala gostitelje in branilce zlata Francoze . Prvi del je končala brez poraza, na prvem mestu skupine A. Kdo bo njen tekmec v četrtfinalu, bo dokončno jasno po današnjem dvoboju Italije in Poljske (17.00), je pa že znano, da to ne bodo Japonska, ZDA ali Francija. Znani so vsi četrtfinalisti: Slovenija, Francija, Italija, Poljska, ZDA, Brazilija, Nemčija in kot zadnja Japonska. Slovenci bodo na skupni lestvici prvega dela drugi ali tretji. Če bi bili drugi, bi se v četrtfinalu merili s sedmimi Brazilci, v primeru tretjega mesta pa jih čaka šesta ekipa. Trenutno je to Poljska, a ni nujno, da bo tam tudi ostala. Ostala bi v primeru poraza z azzurri z 0:3 ali 1:3. Mogoči tekmeci Slovencev so še Brazilci, Nemci in Italijani.

Poročilo s tekme:

Olimpijske igre, 3. krog Petek, 2. avgust Slovenija : Francija 3:2 (20, 23, -25, -22, 11) Arena Sud 1, gledalcev, sodnika: Simonović (Švica) in Maroszek (Poljska).

* Francija: Chinenyeze 11, Grebennikov, Partry 19, Toniutti, Tillie, Ngapeth 21, Brizard 3, Le Goff 6, Clevenot 9, Louati 8, Faure 2, Jouffroy.

* Slovenija: T. Štern 28, Pajenk 14 (5 blokov), Kozamernik 10 (3 asi, 3 bloki), Vinčić, Štalekar 2, Kovačič, Ž. Štern, Ropret, Urnaut 9, Čebulj 16 (4 asi), Možič, Mujanović.

Na odbojkarskem olimpijskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, ki so po novem sistemu v skupinskem delu razdeljene v tri skupine. V skupini vsak z vsakim odigra tri tekme, po koncu skupinskega dela sledi četrtfinale. Vanj so se uvrstile prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine ter najboljši tretjeuvrščeni zasedbi.

Tako Slovenci kot Francozi so si že pred petkovim dvobojem zagotovili četrtfinale, medsebojna bitka pa je odločala o prvem mestu skupine A. Rezultatsko se je razpletlo tako kot zadnji obračun na velikem tekmovanju, ko so na lanskem evropskem prvenstvu v boju za bron Slovenci vodili z 2:0, na koncu pa odpor galskih petelinov strli po tie-breaku.

Gheorghe Cretu Foto: Reuters Reprezentanci sta uprizorili pravcato odbojkarsko poslastico. Varovanci Gheorgheja Cretuja so prvi set dobili s 25:20, drugega po preobratu s 25:23, v tretjem pa imeli tri zaključne žoge za zmago (24:22, 25:24), a so se gostitelji rešili in srečanje podaljšali še za eno uro. Tretji set so dobili na razliko s 27:25, četrtega s 25:22, nato pa skrajšan peti set, v katerem Slovenci letos še niso izgubili. In tudi tokrat so bili v tie-breaku boljši nasprotnik, pa čeprav brez nove drame ni šlo. Vodili so s 6:2 in 7:3, pa so se Francozi znova vrnili, pri 9:8 prvič povedli, pri 10:9 pa zadnjič. Zaključek je pripadel Slovencem, eden od junakov skrajšanega seta je bil kapetan Tine Urnaut, ki mu igra pred tem ni stekla.

Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil znova Tonček Štern z 28 točkami (trije asi), deset jih je dosegel že v prvem setu, Klemen Čebulj, ki je dosegel štiri ase, je prispeval 16 točk, Alen Pajenk 14 (pet z blokom) Kozamernik deset, od tega tri ase, Urnaut devet, Sašo Štalekar pa dve.

Slovenci bodo četrtfinale igrali v ponedeljek. Foto: Reuters

Za tretje mesto v skupini A se bosta v soboto merili Srbija in Kanada, a tekma ne bo imela velikega pomena, saj se bosta obe po njej poslovili od Pariza.

S kom se bodo merili Slovenci?

Eni od mogočih tekmecev Slovencev so Poljaki. Foto: Fundacja Wagnera Četrtfinalne pare bo dala skupna lestvica izidov iz vseh treh skupin, a na dokončno lestvico bo treba počakati vse do večera, ko se bosta za prvo mesto v skupini B udarili aktualna svetovna prvakinja Italija in evropska prvakinja Poljska.

Pri lestvici osmerice, ki bo igrala v četrtfinalu, je prvi dejavnik mesto v skupini, nato število zmag, število točk, razmerje dobljenih in izgubljenih setov, razmerje danih in prejetih točk ...

Ni še jasno, ali bo Slovenija napredovala z drugega ali tretjega mesta, saj bodo pred njo zagotovo končali Američani, ki imajo enako število zmag, točk in razmerje v setih, boljše pa razmerje danih in prejetih točk.

Če bi napredovali kot drugi, bi jih pričakala sedma Brazilija, če kot tretji, pa tisti, ki bi napredoval kot šesti. Trenutno je na tem mestu Poljska, ki jo danes čaka še obračun z Italijo. Če bi ta zmagala s 3:1 ali 3:0, bi videli slovensko-poljski obračun.

Možni tekmeci Slovencev so še Nemci ali celo Italijani, zagotovo pa ne Japonci, Američani in Francozi.

Nemci, Brazilci in Japonci v četrtfinale

Nemci so si zagotovili četrtfinale. Foto: Reuters V skupini C so danes Nemci nadaljevali dobre predstave, Argentino premagali s 3:0 in potrdili četrtfinalno vstopnico, južnoameriška reprezentanca pa se po tretjem porazu poslavlja od OI.

V večerni tekmi so Američani s 3:1 odpravili Japonce in si zagotovili prvo mesto v skupini, medtem ko je Azijcem za zadnjo četrtfinalno mesto zadostoval dobljen set.

V skupini smrti so Brazilci po porazih z Italijo in Poljsko za pomembno zmago s 3:0 premagali Egipt, ki se poslavlja od Pariza. Južnoameričani so s tem potrdili napredovanje kot ena od dveh najvišjeuvrščenih tretjih reprezentanc.

Brazilsko veselje ob zmagi nad Egiptom in preboju v četrtfinale. Foto: Reuters

V četrtfinalu so: Slovenija, Francija, Poljska, Italija, Nemčija, ZDA, Brazilija in Japonska.

Olimpijski odbojkarski turnir, 3. krog Petek, 2. avgust Sobota, 3. avgust

Lestvice: Skupina A

1. Slovenija* 3 tekme - 3 zmage (8 točk)

2. Francija* 3 - 2 (6) ____________________

3. Srbija 2 - 0 (1)

4. Kanada 2 - 0 (0) Skupina B

1. Italija* 2 - 2 (6)

2. Poljska* 2 - 2 (5)

3. Brazilija* 3 - 1 (4) ___________________

4. Egipt 3 - 0 (0) Skupina C

2. ZDA* 3 - 3 (8)

1. Nemčija* 3 - 2 (6)

3. Japonska* 3 - 1 (4) ______________________

4. Argentina 3 - 0 (0) Trenutna lestvica za razvrstitev za četrtfinale**: 1. ZDA 2. Slovenija 3. Italija** 4. Francija 5. Nemčija 6. Poljska** 7. Brazilija 8. Japonska *reprezentanca se je uvrstila v četrtfinale; v četrtfinale se uvrstita prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine ter najboljši tretjeuvrščeni zasedbi. ** Italija in Poljska v soboto igrata med seboj

