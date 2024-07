Čarovnija nastane, ko se svet združi

Olimpijske igre so se po 12 letih spet vrnile v Evropo, v Pariz, kar bo za ogled v živo enega najveličastnejših športnih dogodkov na svetu, gotovo prepričalo tudi številne slovenske navijače. Med približno 10.500 športniki, ki se m ed 26. julijem in 11. avgustom v francoski prestolnici potegujejo za medalje v 329 disciplinah, jih je 90 iz Slovenije, kar je največ v zgodovini slovenskih odprav. Čeprav je po številu prebivalcev Slovenija šele na 145. mestu, s številom nastopajočih športnikov spada med 40 največjih reprezentanc na letošnjih igrah. Medtem ko se naši olimpijci borijo za medalje oziroma za kar najboljše uvrstitve, se vi lahko potegujete za vrhunske olimpijske nagrade.

Francoska prestolnica je že trikrat gostila poletne olimpijske igre, letos, leta 1900, nazadnje pa pred natanko sto leti. Pariz je tako ali drugače v slovenska srca zapisan z zlatimi črkami, saj prav letos med drugim mineva sto let od prvih dveh slovenskih zlatih kolajn na olimpijskih igrah. Leta 1924 ju je telovadec Leon Štukelj v Parizu osvojil v športnih disciplinah mnogoboj in drog. Tistega leta so v Parizu tekmovali športniki 44 držav, letos pa svoje športnike po olimpijsko medaljo pošilja 206 držav, ki bodo imele predstavnika v vsaj enem izmed 32 športov. Prvič slovesnost ni potekala na stadionu, saj so olimpijske delegacije na čolnih priplule po reki Seni.

Vse skupaj so Slovenci na poletnih in zimskih olimpijskih igrah nabrali že 12 zlatih, 18 srebrnih in 26 bronastih medalj v posamičnih panogah ter dve zlati, šest srebrnih in štiri bronaste v skupinskih športih. Verjamemo, da bodo tudi naši najboljši športniki z olimpijskim duhom navdihnili celotno Slovenijo in dosegli izjemne rezultate.

Ne spreglejte izjemne nagradne igre

Pri tem jim zagotovo ne bo odveč podpora naših navijačev, naj gre za oglede v živo ali prek televizijskih sprejemnikov. Da bi bilo vaše olimpijsko doživetje še bolj razburljivo, je Cola-Cola v sodelovanju z Mercatorjem pripravila izjemno nagradno igro, v kateri se boste lahko potegovali za vrhunske olimpijske nagrade. Zanje se boste lahko potegovali tako, da prenesete aplikacijo Coca-Cola, skenirate Mercatorjev račun in zbirate točke.

Zgrabite Coca-Colo, Smartwater ali Powerade in izkoristite priložnost za osvojitev nagrade Za sodelovanje v promociji Olympics boste morali zbrati določeno število točk like, ki jih dobite z nakupom izbranih promocijskih izdelkov* v poslovalnicah Mercator na področju Republike Slovenije. Po nakupu enega ali več promocijskih izdelkov v trgovini Mercator na območju Republike Slovenije je treba fotografirati račun in ga prenesti v aplikacijo Coca‑Cola v razdelek skeniraj račun skupaj z navedbo točnega imena trgovine Mercator, v kateri je bil izdan račun. Promocija traja od 15. 7. do 16. 8. 2024, več informacij pa najdete tukaj: https://www.coca-cola.com/si/sl/offerings/olympics-2024. Način sodelovanja: KUPITE IZDELEK, KI JE DEL PROMOCIJE PRENESITE APLIKACIJO COCA-COLA ​SKENIRAJTE MERCATORJEV RAČUN IN OSVOJITE ENO OD VRHUNSKIH NAGRAD Prenesite aplikacijo Coca‑Cola. Pravila promocijske akcije

Koliko medalj lahko letos osvojijo naši športniki?

Na poletnih olimpijskih igrah je Slovenija kot samostojna država do zdaj nastopila osemkrat, vsega skupaj pa so naši športniki osvojili 28 medalj.

Tudi na letošnjih igrah imamo kar nekaj športnikov, ki lahko posežejo po najvišjih mestih. V sklopu olimpijskih iger v Parizu bo sicer najbolj "dejaven" predvsem predzadnji dan tekmovanj, sobota, 10. avgusta, ko bodo športniki prejeli kar 21 kompletov odličij.

Slovenski odbojkarji so olimpijsko premiero končali z zmago s 3:1 nad Kanado. Foto: Reuters

O končnih rezultatih je vselej nekoliko nehvaležno razpravljati, gotovo pa lahko rečemo, da bi lahko bile tudi letošnje olimpijske igre za slovenske športnike kar se da uspešne, v ekipi je kar nekaj kandidatov za odličja. V prvi vrsti velja omeniti nosilca zlatih olimpijskih medalj z Japonske, kanuista Benjamina Savška, in športno plezalko Janjo Garnbret, ki imata tudi v Parizu visoke, najvišje cilje. V krog favoritov za odličja nedvomno spada tudi prvo ime slovenske atletike, Kristjan Čeh, ki se na igre odpravlja kot aktualni evropski in svetovni prvak v metu diska. Potem lahko v ta krog uvrstimo tudi kajtarja Tonija Vodiška, veliko si lahko obetamo tudi od kajakašev in kanuistev na divjih vodah ter judoistov.

Kaj pa če po olimpijskih medaljah poseže tudi katera izmed treh slovenskih ekip? Na prvenstvu nas bodo zastopali moška in ženska rokometna reprezentanca ter moška odbojkarska zasedba – prav ta v zadnjih letih navdušuje z odmevnimi rezultati.

ANKETA Koliko medalj bodo naši športniki osvojili na OI v Parizu? Največ 3. + 16,67 % 1 glasov

Največ 6. + 66,67 % 4 glasov

Več kot 6. + 16,67 % 1 glasov Oddanih 6 glasov

Kaj so napovedali pri znameniti ameriški reviji? Pred olimpijskimi igrami v Parizu je znana ameriška revija Sports Illustrated predvidela zmagovalce vseh disciplin. Po njihovih napovedih naj bi Slovenija osvojila šest medalj, kar bi bil rekorden dosežek za našo državo. Benjamin Savšek in Janja Garnbret naj bi osvojila zlati medalji, Andreja Leški in Kristjan Čeh srebrni, Eva Terčelj in Toni Vodišek pa bronasti medalji.

Coca-Cola in olimpijske igre: popolna kombinacija z dolgo zgodovino

Nedvomno je že nastop na OI velik dosežek za vsakega športnika, saj gre navsezadnje za najbolj "čarobne" športne igre na svetu, za igre, kjer nastopa največ raznolikih držav, ki v času dogajanja dihajo s svojimi športniki.

Coca-Cola je skozi leta skrbela, da so ti trenutki še bolj posebni. Ena najbolj prepoznavnih svetovnih blagovnih znamk že več kot 90 let igra ključno vlogo pri podpiranju in praznovanju olimpijskih iger. Gre za podpornika olimpijskega gibanja z najdaljšim stažem, kar priča o globokem zaupanju in skupnih vrednotah. Coca-Cola tako na globalni ravni podpira vse izvedbe olimpijskih iger od leta 1928 in takratnih poletnih olimpijskih iger v Amsterdamu, od leta 2017 pa tudi aktivnosti v Sloveniji. Coca-Cola je tudi ponosni partner štafete olimpijske bakle od leta 1992, kar dodatno poudarja njeno zavezanost k širjenju olimpijskega duha. Partnerstvo s štafeto olimpijske bakle je še posebej simbolično, saj olimpijska plamenica potuje po vsem svetu, prenašajoč sporočilo miru in enotnosti.

Spektakularno odprtje letošnjih olimpijskih iger. Foto: Reuters

Čarovnija nastane, ko se svet združi

Olimpijske igre so v številnih ozirih mnogo več kot le športno tekmovanje. Imajo veliko moč združevanja, so simbol globalne enotnosti, kjer se športniki iz vseh delov sveta združijo, da bi tekmovali v duhu zdrave konkurence prijateljstva, poštenosti in športne odličnosti.

Olimpijske igre ponujajo priložnost, da proslavimo naše razlike, hkrati pa poudarimo, kako te razlike prispevajo k naši edinstvenosti. Ko se ljudje z vsega sveta zberejo, da bi proslavili šport, prijateljstvo in odličnost športnikov, se ustvarjajo nepozabni trenutki ter dolgotrajne vezi. Prav te vezi in skupni trenutki so tisto, kar nas spominja, da smo kljub razlikam vsi del iste (olimpijske) družine. In prava čarovnija nastane, ko se svet združi.

Olimpijski športniki trdo trenirajo štiri leta s ciljem osvojiti zlato, simbol močne človeške povezanosti pa predstavlja predvsem dejstvo, da se na koncu med sabo objamejo tudi tisti športniki, ki so bili na tekmovalnem polju nasprotniki. In to je tisti pravi čar olimpijskih iger. Tudi letos bo Coca-Cola vaša nepogrešljiva spremljevalka ob vsakem dogodku olimpijskih iger, z vami na vsakem koraku te poti, še posebej ob podpori slovenskih olimpijcev.

Navijajte, uživajte in osvajajte s Coca-Colo Ne zamudite priložnosti, da osvojite fantastične nagrade in postanete del te izjemne olimpijske zgodbe. Zagrabite svojo Coca-Colo, prenesite aplikacijo in se podajte na nepozabno olimpijsko popotovanje. Ne glede na to, ali spremljate atletske tekme, plavalne preizkušnje ali ekipne športe, vas vabimo, da navijate za slovenske športnike. Coca-Cola bo vaša zvesta spremljevalka, ko boste skupaj z družino in prijatelji uživali v tekmah, navijali za naše športnike in slavili njihove dosežke.

*Promocijski izdelki so: