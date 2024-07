Novi prepogljivi telefoni, ki jih lahko spravite v vsak žep!

Ste se kdaj spraševali, kako bi bilo, če bi lahko svoj pametni telefon zložili na pol in ga brez težav spravili v vsak žep? Samsung je odgovoril na to vprašanje z novima modeloma Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6, ki prinašata popolno kombinacijo inovativnosti, elegance in praktičnosti. Pripravite se na preklop v novo dimenzijo mobilne tehnologije, kjer se zmogljivost srečuje z inteligentnostjo.

Foto: Samsung

Umetna eleganca na dosegu roke

Galaxy Z Flip6 je pravi dragulj med pametnimi telefoni. Njegov preklopni dizajn omogoča, da ga enostavno zložite in pospravite v majhen žep ali torbico. Ko ga odprete, vas pričaka živahen zaslon, ki je kot nalašč za gledanje vaših najljubših videoposnetkov ali brskanje po spletu. Zunanji zaslon FlexWindow je prav tako priročen za hiter pregled obvestil ali odgovarjanje na sporočila, ne da bi morali telefon sploh odpreti. S funkcijami, kot sta samodejna povečava (Auto Zoom) in nočna fotografija (Nightography), Galaxy Z Flip6 zagotavlja, da bodo vaše fotografije vedno izstopale, ne glede na pogoje.

Novi široki senzorji s 50 milijoni slikovnih pik in ultra široki senzorji z 12 milijoni slikovnih pik prinašajo izboljšano izkušnjo fotografiranja z jasnimi in ostrimi podrobnostmi slike. Novo tipalo s 50 milijoni slikovnih pik podpira dvojno povečavo (zoom) za posnetke brez šumov, pa tudi povečavo AI (zoom) za napredno izkušnjo fotografiranja z do desetkratno povečavo.

Velik zaslon, velike možnosti

Če potrebujete več prostora za delo ali zabavo, je Galaxy Z Fold6 prava izbira. Ko je zaprt, je kompakten in enostaven za prenašanje, ko pa ga odprete, se razkrije velik zaslon, ki je idealen za večopravilnost. Predstavljajte si, da imate prenosno pisarno v svojem žepu – od branja e-pošte do urejanja dokumentov, vse je mogoče. Galaxy Z Fold6 je opremljen z naprednimi funkcijami, kot sta Pomoč za zapiske (Note Assist), ki vam pomaga organizirati vaše misli, ali Prevod prekrivnih besedil v PDF-jih (PDF overlay translation), ki omogoča hitro prevajanje dokumentov.

Foto: Samsung

Poleg tega Galaxy Z Fold6 prinaša integracijo zadnje generacije aplikacije Google Gemini. Ta deluje kot osebni digitalni pomočnik, ki ga poganja z umetno inteligenco. Z enostavnim potegom z roba zaslona ali ukazom "Hej, Google" lahko uporabniki aktivirajo vmesnik Gemini, ki olajša pisanje, učenje ali načrtovanje. Gemini je integriran v nekatere najbolj priljubljene Googlove aplikacije, kar omogoča hitro organizacijo poti, iskanje poletov ali hotelskih rezervacij in raziskovanje znamenitosti s pomočjo Googlovih zemljevidov. Na primer: med gledanjem posnetkov na YouTubu na velikem zaslonu Galaxy Z Fold6 lahko uporabniki enostavno uporabijo funkcijo Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) za iskanje informacij o izvajalcu ali drugih podrobnostih, ki jih zanimajo. Dovolj je pritisniti gumb Domov, obkrožiti, poudariti ali se dotakniti zaslona, da funkcija v trenutku prikaže želene rezultate.

Pametno prilagajanje vašim potrebam

Oba modela, Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6, nista le tehnično dovršena, ampak tudi izjemno prilagodljiva vašim željam. Galaxy AI1 in napredne funkcije omogočajo prilagoditve in optimizacije v realnem času. Ne glede na to, ali gre za delo, zabavo ali komunikacijo, Samsung Galaxy serije Z prinaša vse, kar potrebujete, da ostanete povezani in produktivni.

Foto: Samsung

Samsung Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6 sta več kot le pametna telefona – sta vaša prepogljiva osebna tehnološka asistenta, ki prinašata inovativne rešitve za vsakodnevne izzive. S svojo preklopno zasnovo in naprednimi funkcijami se popolnoma prilagajata sodobnemu življenjskemu slogu.

Že na voljo! Galaxy Z Fold6 je na voljo v barvi srebrne sence, rožnati in mornarsko modri. Galaxy Z Flip6 je poleg rumene, modre in mentol zelene na voljo tudi v barvi srebrne sence. Za več informacij obiščite spletno stran Samsung.

1Funkcije Galaxy AI bodo brezplačno na voljo do konca leta 2025 na podprtih napravah Samsung Galaxy.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.