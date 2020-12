Na OI v Parizu štirje novi športi, a manj športnikov

Na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 bodo štirje novi športi, je odločil izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Moka). Pravzaprav bo nov en sam, to je breakdancing, že v program OI v Tokiu prihodnje leto so namreč uvrščeni športno plezanje, surfanje in skejtanje. A bo na igrah v Franciji manj športnikov kot doslej.

Predsednik Moka Thomas Bach je na novinarski konferenci po seji IO najprej izpostavil, da bodo OI v francoski prestolnici čez tri leta in pol "prvič povsem enakovredno zastopane po spolu, 50:50 odstotkov". V Tokiu se bodo tej številki najbolj približali doslej z 49 odstotno udeležbo športnic.

V Parizu bo zato tudi več športnih tekmovanj z mešano udeležbo spolov, iz 18 v Tokiu jih bo v Franciji naraslo na 22.

A to ne pomeni, da bo na OI 2024 tudi več vseh olimpijk in olimpijcev kot doslej. Nasprotno, na OI na Japonskem jih bo 11.092, v Franciji pa 592 manj.

"Število je določeno na najvišji možni meji 10.500 športnic in športnikov. Manj bo tudi njihovih spremljevalcev, to število se bo znižalo za 400 oseb glede na igre naslednje leto, prav tako se bo število tekmovanj za odličja iz 339 v Tokiu znižalo na 329 v Parizu," je navedel Bach.

Zveze predlagale kar 41 dodatnih športov

Zagotovil je, da bodo novi športi na OI v Parizu potekali le na obstoječih objektih. "Panožne zveze so predlagale kar 41 dodatnih športov poleg že obstoječih. Mok tega ne bo mogel sprejeti, danes so bili v program uvrščeni štirje novi športi. Tekmovanja pa bodo potekala tudi izven običajnih športnih prostorov v mestu, kot urbani dogodki na ulicah in trgih."

Bach je dejal, da bosta tudi boks in atletika prvič doživela enakopravnost spolov. Športni direktor Moka Kit McConnell ga je dopolnil, da bo Tokiu na OI osem moških boksarskih kategorij in pet ženskih, v Parizu pa sedem moških in šest ženskih, vendar ob tem enako število boksark in boksarjev.

The @Paris2024 sports programme has been approved. It includes these main features:

- 100% gender equality

- Four additional sports: Skateboarding, sport climbing, surfing and breaking

- More youth-focused events

- 10,500 athletes and 329 events#StrongerTogether — Olympics (@Olympics) December 7, 2020

V pričakovanju pritožb

Mok je tudi predlagal, da bi bilo več atletskih disciplin z udeležbo obeh spolov, Svetovna atletika pa zaenkrat o tem razmišlja le pri hitri hoji. Svetovna atletika je obenem takoj po seji Moka izrazila razočaranje, ker se še vedno ne razmišlja o vse bolj popularnem krosu kot eni izmed disciplin na OI 2024.

Gotovo bodo sledili podobni odmevi tudi iz drugih športov, ki jim je Mok ob splošnem znižanju števila udeležencev namenil manj mest in disciplin.

McConnell je omenil tudi dviganje uteži, kjer so v Moku še vedno "zaskrbljeni zaradi spornega vodenja in dopinga v tej panogi", kot je izpostavil Bach. Tako je bilo v tem športu še v Riu de Janeiru 260 dvigalcev uteži, v Parizu naj bi jih bilo le 120, tudi število kategorij se bo zmanjšalo na 10. A to še niso dokončne številke.

McConnell je dejal, da bodo več o tem lahko povedali po OI v Tokiu, dotlej pa bodo podrobneje spremljali dogajanje v tej zvezi.

