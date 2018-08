Na mladinske OI 25 slovenskih športnic in športnikov

Na seji izvršnega odbora (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so potrdili slovensko reprezentanco za letošnje mladinske olimpijske igre v Argentini. Obravnavali so še zadeve Slovenske olimpijske akademije, strokovnega sveta športa za vse in sveta za tekmovalni šport ter poslovno marketinške dejavnosti OKS.

Mladinske olimpijske igre bodo potekale med 6. in 18. oktobrom v Buenos Airesu in okolici. Slovenijo bo zastopalo 14 športnikov in 11 športnic ter 22 trenerjev. Tekmovali bodo v 15 športnih panogah. Reprezentanco bodo predstavili 28. septembra.

V atletiki bodo nastopili Mitja Kordež (200 m), Leja Glojnarič (višina) in Tjaša Zajc (krogla), v badmintonu Petra Polanc, v jadranju Toni Vodišek (kiteboarding), v judu Robi Pogorevc (do 100 kg), v kajaku in kanu ju Lan Tominc (K1 sprint, slalom), v kolesarstvu Aljaž Omrzel in Anže Skok (oba cestno in gorsko), v namiznem tenisu Aleksandra Vovk, v športnem plezanju Vita Lukan in Lučka Rakovec (obe težavnost), v plavanju Matija Može (100 in 200 m prsno), Gal Kordež (50, 100 in 200 m delfin), Neža Klančar (50, 100 in 200 m prosto ter 200 m mešano) in Tina Čelik (50, 100 in 200 m prsno). V strelstvu Anja Prezelj (zračna pištola 10 m), v taekwondoju Nik Auguštin (nad 73 kg), v tenisu Kaja Juvan, v triatlonu Jan Škrjanc, v veslanju Ilaria Macchi, v reprezentanci v košarki 3x3 pa bodo nastopili Jan Razdevšek, Adrian Hirschmann, Dan Osrečki in Erik Groznik.

Uvodoma so podpisali sponzorsko pogodbo s srebrnim partnerjem OKS Petre Šotori in z Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS). Gre za sodelovanje v okviru projekta Rasti z odbojko, ki ga bo Evropska odbojkarska zveza v Sloveniji vodila skupaj z OZS in OKS. Začel se bo oktobra letos in bo trajal najmanj do leta 2020.