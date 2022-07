Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok) so se poklonili v strelskem napadu ubitemu nekdanjemu japonskemu premierju Shinzu Abeju. Pri Moku se 67-letnega Abeja spominjajo kot velikega podpornika olimpijskega gibanja, družini, prijateljem in japonskemu ljudstvu pa so izrazili iskreno sožalje.

"Japonska je izgubila velikega državnika, Mok pa pogumnega podpornika in prijatelja olimpijskega gibanja. V imenu Moka bi rad izrekel iskreno sožalje njegovi družini, prijateljem in japonskemu ljudstvu," je v izjavi za javnost dejal predsednik Moka Thomas Bach.

Nekdanji nemški sabljač in dobitnik zlate olimpijske kolajne je Abeja označil kot človeka z vizijo, odločnostjo in brezmejno energijo, s katero je to vizijo uresničeval.

"Zgolj njegova vizija, odločnost in zanesljivost so nam omogočili, da smo sprejeli odločitev brez primere o preložitvi olimpijskih iger v Tokiu. Brez premierja Shinza Abeja teh olimpijskih iger ne bi bilo, obenem pa ne bi bilo niti uresničenih olimpijskih sanj športnikov z vsega sveta. Želel je biti z nami tudi na olimpijskih igrah v Parizu 2024, da bi pokazal svojo predanost olimpijskemu gibanju ter partnerstvu in prijateljstvu, ki se je razvilo skozi čas," je še dodal Bach.

"Celotno olimpijsko gibanje in jaz osebno mu dolgujemo vse spoštovanje in hvaležnost. Zato se bomo Shinza Abeja vedno spominjali z veliko mero časti."

Predsednik Moka je zaključil: "Celotno olimpijsko gibanje in jaz osebno mu dolgujemo vse spoštovanje in hvaležnost. Zato se bomo Shinza Abeja vedno spominjali z veliko mero časti."

V znak visokega spoštovanja bo olimpijska zastava v olimpijski hiši v švicarski Lozani tri dni plapolala na pol droga.

Nekdanji japonski premier je danes za posledicami strelskega napada umrl v bolnišnici v mestu Nara, kamor so ga prepeljali po napadu, v katerem ga je z doma izdelano pištolo dvakrat ustrelil 41-letni moški, so poročale tuje tiskovne agencije in tuji mediji.

Abe se je udeležil današnjega predvolilnega dogodka v mestu Nara, ki se nahaja le streljaj od bolj znane Osake, in se zavzemal za kandidata Keija Sata iz svoje vladajoče Liberalno-demokratske stranke (LDP), ki ji pripada tudi aktualni japonski premier Fumio Kishida.