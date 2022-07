V Ukrajini med žrtvami 89 športnikov in trenerjev

Od začetka ruske invazije v Ukrajini je bilo ubitih 89 športnikov in trenerjev, še 13 jih je zajela ruska vojska in so v ujetništvu, je v pogovoru s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomasom Bachom povedal Volodimir Zelenski.

"Številni ukrajinski športniki so se pridružili oboroženim silam Ukrajine, da bi branili našo državo, tudi na bojišču. Devetinosemdeset športnikov in trenerjev je bilo ubitih med sovražnostmi. Še 13 jih je končalo v ujetništvu in so jih zadržali kot vojne ujetnike v Rusiji," je povedal Volodimir Zelenski. Ob tem je še navedel, da več kot 100.000 športnikov v Ukrajini ne more trenirati, športna infrastruktura pa je povsem uničena. Gre tako za velike športne objekte kot tudi za objekte v šolah, univerzah in športnih klubih.

Prvi mož svetovne olimpijske družine Thomas Bach je Zelenskemu obljubil, da bo MOK povišal proračun sklada za podporo ukrajinskim športnikom na 7,3 milijona evrov. Sredstva iz tega sklada trenutno koristi 3000 ukrajinskih športnikov. Bach je še povedal, da v Moku ne vidijo razlogov za odpravo sankcij, ki so jih uvedli po ruski invaziji na Ukrajino. Prepoved nastopanja ruskih in beloruskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih še naprej ostaja v veljavi. "Naše stališče glede tega ostaja nespremenjeno in ga ne bomo preklicali," je zagotovil Bach.