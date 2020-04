Koronavirus dela uslugo dopinškim prekrškarjem

Prestavitev letošnjih olimpijskih iger v Tokiu na leto 2021 bi lahko pomenila nepričakovano vstopnico za igre za kar nekaj športnikov, ki zaradi dopinških prekrškov ne bi mogli tekmovati letos poleti. To ni všeč vsem, a je po zakonu pravilno, piše nemška tiskovna agencija dpa. Kopici športnikov se prepovedi tekmovanj iztečejo pravočasno za prestavljene igre (od 23. julija do 8. avgusta 2021).

Veliko je takih, ki se ne strinjajo s tem, da bi ti lahko tekmovali na igrah, a kaže, da ni pravne poti, ki bi jim nastop lahko preprečila. Nemški protidopinški aktivist Fritz Sörgel bi raje videl, da bi kazni zamrznili, ko tekmovanje ni mogoče, kakršen primer je čas pandemije novega koronavirusa.

"Kazni bi se morale nanašati na čas tekem in treningov," pravi Sörgel. A podobne poskuse Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) je vedno izpodbilo Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani.

Američani izpodbili pravilo Osaka

Foto: Reuters S tako imenovanim pravilom Osaka je Mok želel doseči, da športniki, ki bi odslužili polletno ali daljšo kazen zaradi dopinga, ne bi mogli nastopiti na naslednjih OI. A to pravilo je uspešno izpodbila ameriška atletska zveza v primeru svojega tekača na 400 metrov LaShawna Merritta.

Cas pravi, da bi pravilo lahko začelo veljati, če bi bilo del kodeksa Svetovne protidopinške agencije (Wada), ne olimpijske listine. A Wada se je namesto za takšno pravilo odločila podaljšati kazni z dveh na štiri leta.

"Wada je kot krovna protidopinška organizacija pojasnila, da so po zdajšnjih pravilih dopinške kazni kronološke, ne vezane na določeno tekmovanje," pravijo pri Moku in poudarjajo, da so večkrat poskušali uveljaviti to pravilo, a jim tega na koncu ni dovolil Cas.

Neugodna, a pravno točna situacija

Turčija je leta 2012 sprva proslavljala dvojno zmago na olimpijskih igrah v Londonu v teku na 1.500 metrov. A ne za dolgo. Foto: Reuters Na ducate športnikov bi lahko tekmovalo prihodnje leto v Tokiu, letos pa ne bi smeli. Šef atletskega odbora za integriteto Brett Clothier je dejal, da je to neugodna situacija, a pravno točna.

Med atleti je takšna tudi turška tekmovalka na srednjih progah Gamze Bulut, katere kazen se izteče 20. maja. Tako ne bi smela nastopiti na letošnjih igrah, bo pa lahko prihodnje leto.

Bulutova je leta 2012 dobila olimpijsko zlato na 1.500 metrov, potem ko so njeno rojakinjo Asli Cakir Alptekin diskvalificirali zaradi dopinga. A pozneje je tudi Bulutova ostala brez nje zaradi dopinških nečednosti.

Kar nekaj podobnih primerov je tudi v drugih športih, vključno s plavanjem, kjer se kazni iztekata južnoafriškemu in ameriškemu dobitniku štafetnih olimpijskih odličij Rolandu Schoemanu in Conorju Dwyerju. Drugi se je lani sicer upokojil po izrečeni 20-mesečni kazni, a bi si lahko premislil in se vrnil.

Protidopinške organizacije ne morejo izbirati, kdaj naj športniki prestajajo kazen

Eden od članov nemške plavalne zveze Thomas Kurschilgen pravi, da dopinško čisti športniki vedno težko "požrejo" vrnitev "dopinških kriminalcev".

Šef svetovne atletike Sebastian Coe je dejal, da je to nekaj, kar morajo preučiti, a predsednik Wade Witold Banka je pred kratkim izjavil, da protidopinške organizacije ne morejo izbirati, kdaj naj športniki prestajajo kazen. "Tako kot športnik ne more izbirati, kdaj bi rad sam prestajal kazen," je poudaril Banka.