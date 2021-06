IO Moka potrdil jadralni razred kajtanja za OI 2024

Izvršni odbor (IO) Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) je potrdil jadralni razred kajtanje (formula kite) za olimpijske igre leta 2024 v Parizu, ki bo ločeno na moške in ženske, kar pomeni, da bo imela Slovenija močno železo v ognju, saj je Toni Vodišek eden najboljših v tem razredu. To je bila zadnja seja IO Moka pred OI v Tokiu.

Doslej je bilo predvideno, da naj bi bil v kajtanju podeljen le en komplet medalj v mešanih ekipah, sedaj so jih na predlog Svetovnega jadranja ločili, je na novinarski konferenci pojasnil predsednik Moka Thomas Bach.

Današnja seja je bila namreč posvečena pretežno naslednjim OI. V atletiki bo v Parizu namesto hoje na 15 km tekma mešanih ekip, moderni petereboj pa bo le na enem prizorišču.

Slovenija bo imela močno železo v ognju, saj je Toni Vodišek eden najboljših v tem razredu. Foto: STA

Bach pa ob koncu povabil vse na naslednjo novinarsko konferenco Moka, "ki bo po seji IO 17. julija že v Tokiu pred olimpijskimi igrami". OI so na programu med 23. julijem in 8. avgustom.

Ta teden je Bach znova zatrdil, da se pripravljajo le na to, da olimpijske igre v japonski prestolnici pripravijo, četudi se pri tem zaradi pandemije srečujejo s številnimi "izzivi", ki so se začeli že lani poleti s prestavitvijo OI za leto dni.

Celotna Evropa proti elitnemu modelu športa

IO Moka je delo začel že v torek, danes pa je Bach omenil tudi predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije v drugi polovici leta.

"Slovenija bo v športu kot osnovno temo predsedovanja pripravila evropski model športa, ki je bil že v preteklosti zelo pomemben element in upam, da bo tako tudi v prihodnje. To je sicer sedaj v rokah evropskih vlad. V nedavno neuspešni vzpostavitvi nogometne superlige smo videli, da je praktično celotna Evropa proti elitnemu modelu športa. Ne želimo zaprtega sistema tekmovanja. Evropski model temelji na odprtem tekmovanju, prostovoljstvu, na solidarnosti, da se podpre tudi tiste športe, ki niso najbolj zanimivi za trženje. Pa tudi šport mladih in starejših. Le na ta način bomo poskrbeli za vse generacije, za množičnost in šport kot temeljno vrednoto družbe ohranili tudi za prihodnje generacije," je povedal Bach.

