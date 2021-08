Ptujčani s čestitkami in torto za Kristjana Čeha

Ptujčani in Ptujčanke so nocoj s čestitkami in torto pozdravili atleta Kristjana Čeha, ki se je vrnil z olimpijskih iger v Tokiu s petim mestom v metu diska. Na sprejemu na mestni tržnici ga je pričakala pisana množica ljudi. "Na odlično uvrstitev smo v Mestni občini Ptuj več kot ponosni," je povedala županja Nuška Gajšek.

Ob prihodu iz Tokia minulo noč so visokoraslemu atletu priredili sprejem že najbližji v domači vasi Podvinci, danes zvečer pa je bilo slavje v njegovo čast še v središču Ptuja. "Želimo pokazati, da stojimo za njim in skupaj z njim, da se veselimo vseh njegovih uspehov in da ima absolutno našo podporo," je za STA ob robu dogajanja povedala županja.

Številni meščani in obiskovalci so izkoristili priložnost, da so 22-letnemu športniku stisnili roko, mu čestitali in se fotografirali z njim. Gajškova pa mu je v imenu celotne mestne občine izročila disk, ulit iz aluminija, ki so ga izdelali v bližnjem podjetju Talum, "da bo z njim lahko vadil za prihodnje olimpijske igre".

Čeh je bil sprejema vesel, zadovoljen pa je tudi s svojim dosežkom na olimpijskih igrah, kjer je letos nastopil prvič. Dober mesec dni pred začetkom olimpijskih iger se je sicer razšel s trenerjem Gorazdom Rajherjem. "Sezona je bila psihično res težka, a sem zdržal vse pritiske in ostalo. Mislim, da sem dokazal vsem, da grem lahko tudi sam po dober rezultat," je dejal.

Optimističen pogled naprej

Še vedno mu ostaja cilj postati olimpijski prvak. "Mislim, da imam še tri ali štiri olimpijske igre pred seboj, tako da bo še čas za to," je optimističen. Na olimpijskih igrah v Tokiu je v metu diska osvojil peto mesto s 66,37 metra, julija pa je na evropskem prvenstvu do 23 let v Tallinnu ubranil naslov prvaka z rekordom prvenstev z metom, dolgim 67,48 metra.

"Peto mesto na svetu na olimpijskih igrah v atletiki, ki je najbolj globalen šport, je izjemen rezultat," je povedal predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar. Verjame, da je to zelo dobra popotnica za nadaljnje delo: "Letvico je postavil zelo visoko. Njegov največji konkurent mu je priznal, da je material za prva mesta, in že to veliko pove."

Med najbolj gorečimi navijači so bili člani Kristjanove družine. "Ves čas je bilo zelo čustveno in napeto. Ponosni smo bili že, ko je prišel v finale, zdaj, ko je osvojil peto mesto, pa smo še bolj," je povedal njegov brat Klemen.

Zbrane je med drugim zanimalo, koliko je treba trenirati, da postaneš tako uspešen športnik. Kristjan Čeh jim je povedal, da sam v povprečju trenira šest ur dnevno, ni pa skrivnost, da v prostem času doma premetava tudi bale sena.

Dogajanje na olimpijskih igrah, ki se zaključijo v nedeljo, še naprej spremlja na daljavo, v prvi vrsti ga zanimata košarka in atletika.

