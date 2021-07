Olimpijska vozovnica še za dve slovenski plavalki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska štafeta je prejela vabilo za nastop na OI: Katja Fain (levo) in Janja Šegel (druga z desne) sta imeli olimpijski nastop zagotovljen že pred tem, zdaj sta vozovnico za Tokio prejeli še Neža Klančar in Tjaša Pintar. Foto: Aleksander Gasser/STA

Na seznam olimpijskih potnikov za igre v Tokiu 2020 se je razširil še za dve plavalki. Mednarodna plavalna zveza in prireditelji iger v Tokiu so na igre, ki se bodo začele 23. julija, povabili tudi žensko štafeto na 4 x 200 m prosto, s čimer sta olimpijski potnici postali še Neža Klančar (Olimpija) in Tjaša Pintar (Radovljica).