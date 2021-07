Vabilo za nastop na OI prejel tudi plavalec Martin Bau

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska olimpijska odprava v Tokiu se je danes razširila še za enega člana. Vabilo za nastop na igrah je prejel tudi trenutno najboljši slovenski moški predstavnik v plavanju Mariborčan Martin Bau, ki ima možnost nastopiti na 400 in 800 metrov prosto.

Med plavalci imajo zagotovljen nastop tako že Katja Fain, Janja Šegel in "maratonka" Špela Perše. Morebitno vabilo še vedno čakata Tjaša Vozel in Neža Klančar.

"Vedel sem, da ta možnost obstaja, nisem pa preveč razmišljal o tem, da ne bi bil preveč razočaran. Vsekakor sem po evropskem prvenstvu treniral naprej. Načrt je bil, da treniram vsaj do konca tega tedna in potem vidim, če to povabilo dobim. Vesel sem, da se je razpletlo, kot se je," je še dejal Bau.