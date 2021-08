Negativni niz Avstralcev, ki bo razveselil slovenske košarkarje

Avstralija je na olimpijskih igrah v košarki še brez odličja. Kar štirikrat so Avstralci igrali na tekmi za tretje mesto in štirikrat so obračun izgubili. V Riu so v tekmi za bron za točko izgubili proti Španiji, potem ko so imeli španski košarkarji na voljo dva prosta meta ob koncu izteka igralnega časa. Tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu so osvojili četrto mesto, v tekmi za bron je bila s 67:59 boljša Francija. Avstralci so v tekmah na velikih tekmovanjih, ki bi jim lahko prinesle medaljo, še brez uspeha. Njihov izkupiček je 0 – 11, v Tokiu so petič izgubili v polfinalu OI.

V polfinalu so izgubili proti ZDA. Foto: Reuters

Zdaj so v avstralskem taboru odločeni, da je četrtih mest dovolj. "Smo blizu uspeha, ki ga ta država še ni dosegla. Avstralija ima dolgo zgodovino dobre košarke, a je še brez medalje. To je ena najpomembnejših stvari, ki se nam je zgodila, tako za igralce kot za trenerje," je pred tekmo s Slovenijo dejal avstralski trener Brian Goorjian.

"Bolj kot si nečemu predan, več kot za to žrtvuješ, težje se je umakniti, storiti korak nazaj in to sprejeti. Ne bomo jokali, ne bomo se smilili sami sebi, ne bomo razmišljali o preteklosti. Veselimo se te tekme. Navdušen sem bil že pred polfinalnim obračunom, še bolj bom v tej tekmi za tretje mesto. Vem, da je enako tudi z igralci," je še dejal 68-letni trener.

Izjemne predstave skozi celoten turnir

Patty Mills je proti ZDA dosegel 15 točk. Foto: Guliverimage Avstralci so v polfinalu po visokem vodstvu na koncu morali priznati premoč Američanom, ki so slavili s 97:78. Prvi strelec tekme je bil Patty Mills, ki je 15 točkam dodal osem asistenc in pet skokov. Avstralska izbrana vrsta ima v Tokiu izjemno zasedbo z Joejem Inglesom (Utah), tu pa so še Matisse Thybulle (Philadelphia), Dante Exum (Houston) in Josh Green (Dallas). Avstralci so sicer med turnirjem ostali brez nekdanjega košarkarja Olimpije in zdajšnjega člana Toronta Arona Baynesa, ki ima poškodovan vrat. Kljub temu so Avstralci v Tokiu naravnost izvrstni.

Tako kot Slovenci so na tej olimpijadi zabeležili le en poraz. V skupinskem delu so najprej ugnali Nigerijo (84:67), nato so bili boljši od Italije (86:83) in na koncu še od Nemčije (89:76). V četrtfinalu so z vrhunsko predstavo nadigrali še Argentino (97:59), nato pa se je zataknilo v polfinalu, kjer je bila, kot že omenjeno, boljša izbrana vrsta ZDA.

Hvalospevi Dončiću "Star je šele 22 let in je eden glavnih košarkarjev v ligi NBA. Pred njim je res svetla prihodnost." Foto: Reuters

Zdaj jim na poti do tako želenega odličja stoji slovenska izbrana vrsta, ki lahko po Hrvaški in Litvi postane šele tretja država, ki je osvojila odličje na svojih prvih olimpijskih igrah. Avstralci se zavedajo, da glavna nevarnost preži v obliki Luke Dončića. "Luka je eden od košarkarjev, ki ga je res užitek gledati. In to rečem jaz, ki sem res že dolgo v tem poslu. Vedno najde odgovor. Na tem turnirju je na tekmi dosegel že 48 točk, tudi če ga podvajaš, vedno najde prostega igralca. Star je šele 22 let in je eden glavnih košarkarjev v ligi NBA. Pred njim je res svetla prihodnost. Zdaj ga bomo morali ustaviti, ne vem še sicer kako, a nečesa se bomo morali domisliti. Res je poseben in izjemen košarkar. Slovenija igra izjemno in ne bom nam lahko," je bil naslednji v vrsti s pohvalami na račun Ljubljančana in slovenske izbrane vrste Goorjian.

Preberite še: