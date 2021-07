Japonska in ZDA že finalistki softballa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reprezentanci Japonske in ZDA sta si na olimpijskih igrah v Tokiu že zagotovili finale. Krog pred koncem prvega dela sta ekipi stoodstotni in imata nedosegljivo prednost pred tekmeci.

Japonke in Američanke se bodo v ponedeljek najprej pomerile med sabo v zadnjem krogu skupinskega dela, v torek pa se bodo merile za olimpijsko zlato.

Japonke so si nedosegljivo prednost zagotovile z zmago v 4. krogu proti Kanadi z 1:0, Američanke pa s slavjem z 2:1 proti Avstraliji.

Kanada je trenutno tretja z dvema zmagama in dvema porazoma, sledita Avstralija in Mehika (1-3), Italija pa je zadnja (0-4). Kanada si je tako že zagotovila boj za bronasto odličje, njenega tekmeca pa bo dal ponedeljkov dvoboj 5. kroga med Avstralijo in Mehiko.

Softball je sicer prvič na OI po letu 2008. Takrat, v Pekingu, so kolajne osvojile Japonska, ZDA in Avstralija.

