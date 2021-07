Primož Roglič, ki si je nastop na olimpijskih igrah v Tokiu že pred začetkom sezone zadal za enega glavnih ciljev v tem letu, bo nastopil na cestni dirki (234 km, 4.865 višinskih metrov), ki bo na sporedu 24. julija, in na kronometru (44,2 km), ki bo na sporedu štiri dni pozneje, 28. julija.

Roglič je na letošnjem Touru zaradi posledic padca odstopil že po 8. etapi. Foto: Guliverimage

Slovenski selektor Andrej Hauptman, ki je trenutno v Franciji, kjer opravlja vlogo športnega direktorja pri ekipi UAE Emirates, ki po zaslugi Tadeja Pogačarja brani rumeno majico vodilnega, je v pogovoru za Delo povedal, da je odločitev o kolesarju, ki bo nastopil v vožnji na čas, sprejel že spomladi, in da je kljub boljši predstavi Pogačarja na kronometrski etapi na letošnjem (in lanskem) Touru, ne bo spremenil.

V Tokio potuje pet slovenskih kolesarjev

V slovenski reprezentanci bodo na cestni dirki poleg Rogliča še Pogačar, Jan Polanc (UAE Emirates, za oba bo to prvi olimpijski nastop) in Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), v ženski konkurenci pa bo nastopila naturalizirana Slovenka Eugenia Bujak (Alé BTC Ljubljana).

Hauptman in Pogačar bosta v deželo vzhajajočega sonca odpotovala neposredno iz Pariza, takoj po koncu Toura.

Slovenski selektor Andrej Hauptman in Tadej Pogačar bosta proti Tokiu odpotovala neposredno iz Pariza, kjer bo 18. julija zadnje dejanje letošnjega Toura. Olimpijska cestna dirka bo na sporedu že šest dni pozneje, 24. julija. Foto: Vid Ponikvar

Visoki rezultatski apetiti

Glede na to, da bosta v slovenski reprezentanci prvi in drugi kolesar z lestvice mednarodne kolesarske zveze, so apetiti, seveda, visoki. Roglič je na zadnjih olimpijskih igrah v Riu leta 2016 na kronometru osvojil deseto mesto, na cestni dirki pa je bil 26. V Riu je nastopil tudi Polanc in dirko sklenil na 52. mestu.