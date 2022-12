Ostali so le še štirje

Odigrani so bili še zadnji štirje četrtfinalni obračuni slovenskega odbojkarskega pokala za moške za sezono 2022/23. Na povratnih tekmah sta bila najbolj prepričljiva ACH Volley Ljubljana in Merkur Maribor. Zanimivo je bilo v Kranju, kjer je o zmagovalcu obračuna odločal zlati niz. Tega so dobili gostje Salonit Anhovo.

Aktualni pokalni prvaki, odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, so na dvoboju s Fužinarjem Sij Metal Ravne tudi tokrat upravičili vlogo favoritov in tako kot že na domačem parketu tudi na povratni tekmi na Ravnah na Koroškem slavili brez izgubljenega niza ter se brez težav uvrstili v polfinale.

Tudi ekipa Merkur Maribora ni imela veliko dela s Črnučami. Varovanci Sebastijana Škorca so si z zmago z 0:3 že na uvodni tekmi v Ljubljani priigrali lepo prednost, nato pa pred svojimi navijači še enkrat slavili brez oddanega niza ter le še potrdili preboj med štiri najboljše ekipe v pokalnem tekmovanju.

V Murski Soboti se je odvijalo zanimivo srečanje med Panvito Pomgrad in Calcit Volleyjem. Sobočani, ki so na prvi tekmi v Kamniku klonili s 3:0, so dobili uvodni niz in bili od tekmecev uspešnejši tudi v tretjem. A Kamničani so nato le strnili vrste in se veselili zmage v četrtem nizu, ki jim je tudi dokončno prinesla uvrstitev v polfinale. Peti niz so sicer dobili Prekmurci, a ta ni odločal o ničemer več.

Je pa zato zlati niz odločal o zmagovalcu obračuna med Hišo na kolesih Triglav in Salonitom Anhovo. Kanalci so v Kranj pripotovali s prednostjo zmage s 3:1 na prvi tekmi, a se Gorenjci, kot vselej, niso predali. V prvem nizu so bili sicer prepričljivejši gostje, nato pa so Triglavani dobili vse tri preostale nize in slavili s 3:1. V končnici zlatega niza so bili bolj zbrani odbojkarji Salonita Anhovo, ki so slavili s 13:15 in si zagotovili mesto v polfinalu.

ACH za finale s Salonitom, Calcit z Mariborom

Polfinalne tekme bodo 8. in 15. februarja. ACH Volley Ljubljana čaka obračun s Salonitom Anhovo, Calcit Volley pa se bo za uvrstitev v veliki finale srečal z Merkur Mariborom.

Kamničanke za finale z GEN-I Volley, Mariborčanke s Šempetrom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Gen-I Volley proti Calcitu, Mariborčanke proti Šempetrankam

Tudi odbojkarice bodo prve polfinalne tekme igrale 8. februarja, povratne bodo 22. februarja. V boju za lovoriko ostajajo štiri ekipe, GEN-I Volley, ki se bo za nastop v finalu, ki bo 11. marca, udaril s Calcit Volleyjem, ter Nova KBM Branik, ki jo čakata srečanji s SIP Šempetrom.