Slovenke na Slovaškem čakata pomembni tekmi

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes in jutri v Bratislavi nastopila na tretjem turnirju Zlate evropske lige. Naša dekleta pod vodstvom italijanskega stratega Alessandra Oreficeja čakata obračuna s Švedinjami in Slovakinjami.

Za slovenskimi odbojkaricami sta dva turnirja letošnje Zlate evropske lige (GEL). Na uvodnem v Rakvereju so se, takrat še v precej okrnjeni zasedbi, veselile zmage nad Estonijo, zatem pa dodobra namučile favorizirane Ukrajinke in jim odščipnile točko. Pretekli vikend so Slovenke v mariborski Lukni gostile Španke, proti katerim niso imele možnosti za zmago, so se pa bolje upirale Čehinjam, a ostale brez točke.

Slovenke nov izziv čaka danes, ko se bodo v Bratislavi pomerile s Švedinjami, dan zatem pa še s Slovakinjami. Obe reprezentanci sta tudi neposredni tekmici naše izbrane vrste v boju za čim višje mesto na svetovni lestvici in s tem tudi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. V razvrstitvi mednarodne zveze Slovenke s 137,66 točke zasedajo 24. mesto, Slovakinje so s 133,27 točke na 26. mestu, Švedinje, ki so doslej zbrale 132,77 točke, pa so 27.

"V Bratislavi nas čakata dve pomembni tekmi, po eni strani zaradi uvrstitve na svetovni lestvici, po drugi pa zato, ker bomo igrali proti dvema nasprotnikoma, ki igrata odbojko na visoki ravni, a igrata take vrste odbojko, da se lahko z njima enakovredno merimo. Naredili bomo vse, da ti dve tekmi zmagamo," se pomembnosti turnirja v slovaški prestolnici zaveda tudi slovenski selektor Alessandro Orefice, ki bo prvič lahko računal tudi na srednjo blokerko Niko Milošič.

Saša Planinšec pred tretjim turnirjem (Video: OZS):

Švedinje, s katerimi se bodo Slovenke v dvorani Pasienky srečale najprej, so za uvod v Zlato evropsko ligo s 3:2 premagale Španke, nato pa so z 0:3 klonile v boju z Belgijkami, na drugem turnirju so najprej s 3:0 slavile nad Azerbajdžanom, nato pa z 0:3 izgubile z Romunkami. V petek pa so v Bratislavi zanesljivo s 3:0 premagale gostiteljici in so še naprej v igri za napredovanje.

Prva zvezdnica skandinavske zasedbe je odlična korektorica Isabelle Haak, pomembno vlogo v reprezentanci imata tudi obe sprejemalki Anna Haak in Alexandra Lazic.

Tri najuspešnejše reprezentance po koncu rednega dela tekmovanja – treh turnirjih – se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice, ki ga bo organizirala Češka. Zmagovalke letošnje zlate evropske lige in druge finalistke tekmovanja se bodo uvrstile na FIVB Challenger Cup, s katerim si ekipe lahko zagotovijo nastop v elitni ligi narodov.