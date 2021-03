Zaključni turnir srebrne evropske lige za odbojkarice v Sloveniji

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je bila uspešna s kandidaturo za organizacijo zaključnega turnirja najboljše četverice v srebrni evropski ligi za ženske. Slovenske odbojkarice si bodo uvrstitev v elitno zlato ligo poskušale priigrati 11. in 12. junija v Mariboru, so danes sporočili iz OZS.

Slovenska ženska izbrana vrsta pod vodstvom Alessandra Chiappinija bo reprezentančno sezono začela s kvalifikacijami za evropsko prvenstvo in si na turnirjih v Daugavpilsu in Zenici v boju s Češko, Bosno in Hercegovino in Latvijo skušala priigrati še tretjo uvrstitev na evropsko prvenstvo.

Slovenke zatem čakajo še nastopi v srebrni evropski ligi, v kateri se bodo v skupinskem delu tekmovanja pomerile z Luksemburgom, Avstrijo in Izraelom. Prvi turnir bo od 27. do 29. maja v Luksemburgu, drugi pa med 4. in 6. junijem v Mariboru.

Evropska odbojkarska zveza (Cev) pa je danes sporočila, da bo tudi zaključni turnir najboljše četverice, ki bo 11. in 12. junija, gostila štajerska prestolnica. Slovenke bodo tako na domačih tleh skušale priti do zmage in uvrstitve v elitno zlato ligo.

Foto: Vid Ponikvar

"Veseli nas, da nam je uspelo s kandidaturo"

Slovenske odbojkarice so v finalu srebrne lige igrale že leta 2019, a so morale po uspešnem nizu priznati premoč Romuniji, lani pa je bilo zaradi koronske krize tekmovanje odpovedano.

"Veseli nas, da nam je uspelo s kandidaturo za organizacijo zaključnega turnirja najboljše četverice. Našim odbojkaricam smo želeli omogočiti, da se za uvrstitev v zlato ligo borijo doma. Obenem reprezentanci po nastopu na drugem turnirju v Mariboru ne bo treba potovati, ampak bodo dekleta čas lahko izkoristila za trening in čim boljšo pripravo na finale. Cilj je jasen, želimo si uvrstitev v zlato ligo in prepričan sem, da bomo domače igrišče znali izkoristiti v svoj prid," je po objavi evropske zveze dejal generalni sekretar OZS Gregor Humerca.