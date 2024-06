Slovenski odbojkarji so v petek zvečer po hudem četrtfinalnem boju lige narodov s 3:2 premagali Argentino in se uvrstili v današnji polfinale, v katerem jim bo ob 20. uri nasproti stala Japonska. Azijska reprezentanca je edina, ki je na 13 tekmah te sezone premagala Slovence. Ob 17. uri se bosta v polfinalu pomerili Poljska in Francija.