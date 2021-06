Za državne prvakinje tudi Manca Lenart in Fatoumatta Sillah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarice Calcit Volleyja bodo v novi sezoni močnejše še za dve igralki. Ob Evi Mori, ki se po sedmih letih vrača v Kamnik, Neji Čižman iz ljubljanskega Vitala ter Miji Šiftar in Živi Javornik, ki sta lani igrali za drugo ekipo Calcita, bosta novinki v vrstah slovenskih prvakinj tudi Fatoumatta Sillah in Manca Lenart.

Mlajša od obeh novink, ki sta se kot zadnji pridružili kamniški ekipi, je 18-letna Fatoumatta Sillah, obetavna gambijska odbojkarica, ki je zadnji dve sezoni igrala v Novi Gorici. Na letošnjem finalnem turnirju mladinskega DP je bila izbrana za najboljšo igralko. Igra na mestu sprejemalke, lahko tudi korektorice, visoka pa je 182 cm.

"Za prihod v Calcit Volley sem se odločila, ker gre za klub, ki je v Sloveniji na najvišji ravni. Menim, da bom imela veliko možnosti za napredek, pričakujem zelo kakovostne treninge in dobre tekme, predvsem v tujini. Zame prihod v Calcit Volley predstavlja nov izziv, ki se ga resnično veselim. Praktično vse igralke poznam že od prej, najbolje pa Ano Marijo Vovk, s katero sva igrali skupaj v kadetski in mladinski reprezentanci," pa je ob prihodu v Calcit Volley povedala 24-letna in 179 cm visoka organizatorica igre Lenartova, ki je zadnje tri sezone igrala za ATK Grosuplje.