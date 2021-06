V Kamnik prihaja finski odbojkarski reprezentant

"V zadnji sezoni sem igral v domačem prvenstvu, vendar sem si želel spet oditi v tujino. Predvsem me je zanimal klub, ki se bo boril za najvišja mesta. Po zaslugi Saše Štalekarja, s katerim sva bila predlani soigralca v Innsbrucku, sem veliko slišal tudi o Calcit Volleyju, ki je, po njegovih besedah, dobro organiziran klub. Pa tudi sicer mi je povedal same pozitivne stvari tako o klubu kot o samem mestu in državi, tako da je bila, ko je prišla ponudba s strani Kamničanov, odločitev toliko lažja," je razloge, zakaj se je odločil, da bo kariero nadaljeval v Calcit Volleyju, pojasnil 28-letni finski reprezentant, zato tudi ni čudno, da pozna Mitjo Gasparinija in Jana Klobučarja.

"Lahko bom napredoval v svoji igri, kar je tudi eden mojih ciljev"

"Sicer še ne osebno, ju pa seveda poznam z reprezentančnih tekem. Drugih igralcev še ne poznam, ampak kot mi je povedal Sašo, gre za dobro ekipo. Slišal sem, da je tudi slovenska liga kakovostna, čakajo nas tudi tekme v Evropi, tako da bom lahko tudi napredoval v svoji igri, kar je tudi eden mojih ciljev," je še dejal 203 cm visoki bloker, ki je do zdaj ob finskih prvoligaših igral še za francoski Ajaccio, italijansko Perugio in predlani za Innsbruck. V minuli sezoni je s Savo Volleyjem izgubil v finalu finskega državnega prvenstva.

Siirilä se bo Kamničanom pridružil v začetku septembra, saj ga pred tem čakajo še reprezentančne obveznosti. Z njegovim prihodom je kamniška ekipa tudi končala letošnji prestopni rok, so sporočili iz Calcita Volleyja.

