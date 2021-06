Novosti pri kamniškem Calcitu, mladi up ostaja

Moška ekipa Calcit Volleyja je iz dneva v dan bližje zasedbi, ki bo začela novo sezono. Edini pravi novinec v njej je za zdaj srbski sprejemalec Danilo Pavlović, vsi drugi so ali še imeli pogodbo s klubom ali pa so jo podaljšali. Med njimi je tudi izkušeni prosti igralec Miha Plot, svojo prvo pogodbo z matičnim klubom pa je podpisal tudi nadarjeni, 17-letni mladinski reprezentant, Nik Mujanovič.

"Odbojka je moja strast in v njej uživam. Vesel sem, da imam še naprej priložnost biti del kluba, v katerem tudi pri ostalih vključenih v klub opažam, da gojijo isto strast do odbojke in željo po uspehu, zato se je tudi bilo toliko lažje dogovoriti za podaljšanje pogodbe. V novi sezoni bi rad dokazal čim boljšo igro, ker pa sem po naravi tekmovalen, si želim osvojiti naslov državnega prvaka," je ob podaljšanju še enoletne zvestobe kamniškemu klubu dejal 34-letni Miha Plot.

Mladi Mujanovič zavrnil ponudbo ACH

Nik Mujanovič je postal polnopraven član prve ekipe kamniškega kluba. Foto: Calcit Volley Čeprav bo šele oktobra dopolnil sedemnajst let, je Nik Mujanovič v lanski sezoni kot član druge kamniške ekipe in mlajših selekcij že dobil priložnost tudi na nekaterih tekmah srednjeevropske lige, na tekmi proti Vardarju pa dosegel tudi svoje prve točke v pokalu Challenge. Zato ni nobeno presenečenje, da bo v novi sezoni ves čas igral za prvo člansko ekipo.

"Nasploh so moji občutki samo veselje in vznemirjenje. Res je, da sem bil že prejšnjo sezono pri članih na treningih, ampak takrat sem bil v nekem čudnem položaju, ko sem bil vmes med prvo in drugo člansko ekipo. Zdaj pa, ko imam podpisano pogodbo, se enostavno veselim, da bom končno lahko polnopraven član prve ekipe, pa čeprav sem v njej trenutno najmanj izkušen. Bilo je malo stresno pred podpisom pogodbe, saj sem v tem času dobil še ponudbo iz ACH Ljubljana ter imel končnico v šoli. Takrat je bilo ogromno na enkrat, ampak zdaj, ko je urejeno, sem popolnoma miren. Zelo se veselim te sezone in upam, da bom lahko dosegel, kar se od mene pričakuje," je ob podpisu svoje prve profesionalne pogodbe dejal dvesto centimetrov visok Mujanovič.

Pred dvajsetimi leti se je njegov oče Šemso s kamniškimi odbojkarji veselil prvega naslova državnih prvakinj. Takrat so bili njegovi soigralci tudi trener Matija Pleško in njegov pomočnik Gašper Ribič ter športni direktor Tomi Šmuc.