Slovenci za uvod proti Nemcem

Slovenski odbojkarji so v četrtek odpotovali v Krakov, kjer se bodo od danes do nedelje merili na Wagnerjevem memorialu. Njihovi prvi tekmeci bodo danes ob 18.30 Nemci, zatem jih čaka še obračun z Egipčani in Poljaki.

Za uvod se bodo naši odbojkarji pomerili z Nemci, s katerimi se v tej sezoni še niso srečali, zato se bodo lahko bolj kot tekmecem posvečali sebi in svoji igri. "O nasprotnikih ne bomo preveč razmišljali. Seveda se bomo nanje taktično pripravili in poiskali načine, kako jih zaustaviti. A kar je vedno najbolj važno, torej kaj se dogaja na naši strani mreže, to bomo morali dvigniti na višjo raven. Kvalitetne tekme proti trem kakovostnim ekipam, ki bodo igrale na olimpijskih igrah, nam bodo prišle zelo prav. Izkoristili jih bomo predvsem zato, da bomo skušali izboljšati stvari, za katere vemo, da jih moramo izboljšati in ki nam lahko pomagajo na poti do zmage v vsakem nizu in na vsaki tekmi. Veliko pozornosti bomo morali nameniti vsem lahkim situacijam, ki se bodo pojavljale na tem turnirju," je dejal slovenski kapetan Tine Urnaut.

Slovenci se bodo v soboto ob 20.30 pomerili z Egiptom, v nedeljo ob 18.30 pa še s Poljsko.

Wagnerjev memorial

Petek, 12. julij:

