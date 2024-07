Slovenski odbojkarji so danes zjutraj odpotovali v Krakov, kjer se bodo od petka do nedelje merili na Wagnerjevem memorialu. Njihovi tekmeci bodo Nemci, Egipčani in Poljaki.

Najprej bo na vrsti dvoboj z Nemci, s katerimi se v letošnji sezoni še niso srečali. Nemci so v letošnji ligi narodov zasedli 11. mesto, a so si že lani zagotovili nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Kapetan Tine Urnaut ob tem pravi, da se s soigralci z igro tekmecev ne misli obremenjevati. "Na nasprotnike se bomo taktično pripravili in jih poskušali zaustaviti, a najbolj pomembno bo dogajanje na naši strani mreže. Kakovostne tekme proti tekmecem, ki bodo nastopili na olimpijski igrah, nam bodo prišle zelo prav, da popravimo stvari, ki jih je potrebno popraviti. Tukaj imam v mislih predvsem lahke situacije," je pred odhodom na Poljsko dejal Urnaut.

Kapetan poudarja, da se z igro tekmecev ne bodo obremenjevali. Foto: VolleyballWorld

Podobnega mnenja je bil tudi podajalec Gregor Ropret, ki je izpostavil, da se je ekipa v zadnjem času posvečala predvsem telesni pripravi, zato morda zanjo turnir ne bo prišel ob pravem času. Ropret je ob tem izrazil prepričanje, da bo selektor Gheorghe Cretu lahko ponudil priložnost vsem igralcem in tako dejansko videl, kako kakovostno klop ima. "V Krakov gremo po kakšno zmago in še dodatno samozavest za olimpijske igre," je dejal Ropret.

Selektor potrdil Ropretove besede

Selektor Cretu je potrdil Ropretove besede. "Za nami je pet napornih dni, ko sem igralce zelo pritiskal s telesno pripravo in jih bom pritiskal tudi še na Poljskem. Glavni cilj v tem trenutku je, da tako telesno kot tehnično držimo najvišjo raven, poleg tega pa želim, da igralci turnir odigrajo z mirno glavo, še posebej zdaj, ko so za njimi težke priprave in je telo utrujeno," je dejal Cretu in dodal, da bo turnir izvrstna priložnost za preizkušanje določenih taktičnih rešitev.

Slovenci in Nemci bodo na parket Tauron Arene stopili v petek ob 18.30. Sobotna tekma z Egiptom bo na sporedu ob 20.30, nedeljski obračun s Poljaki pa ob 18.30.