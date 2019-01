Vinčić optimistično o žrebu: Tudi Rusi premagljivi

Včeraj so v Bruslju izpeljali žreb skupin za septembrsko (13.-29. septembra) odbojkarsko evropsko prvenstvo za moške, ki ga bo ob Franciji, Belgiji in Nizozemski gostila tudi Slovenija. Slovenci se bodo v skupini C pomerili z evropsko prvakinjo Rusijo, Finsko, Turčijo, Makedonijo in Belorusijo. Kaj o žrebu pravijo slovenski odbojkarji?

Alen Pajenk, ki je v slovenskem dresu nanizal 155 nastopov, pravi, da je z žrebom zelo zadovoljen. "Odlična je sicer ruska reprezentanca, toda tudi njo smo že premagali, in ne vem, zakaj ne bi bilo tako tudi septembra v Stožicah. Resda na največjih prvenstvih ni slabih ekip, kar smo videli lani na SP v Italiji, ko smo začeli slabo s slabšimi na papirju. Predvsem se veselim spektakla v Ljubljani in upam na polno dvorano v Stožicah, da nas torej navijači kot sedmi igralec popeljejo čim dlje na prvenstvu."

Dejan Vinčič je prepričan, da so vsa moštva v skupini premagljiva. "Naš cilj je osvojitev prvega mesta v skupini C." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kot odlično je skupino, v kateri se je znašla Slovenija, označil Dejan Vinčič, ki je za reprezentanco nastopil že na 152 tekmah. "Naša skupina je odlična. Na prvi pogled so res vsa moštva premagljiva, vsekakor pa so Rusi favoriti skupine. Preostali tekmeci so realno v tem trenutku vendarle slabši od nas. A glede na to, da imamo prvenstvo na domačih tleh, so tudi aktualni evropski prvaki Rusi premagljivi. Naš cilj je osvojitev prvega mesta v skupini C, potem pa naj drugi tekmeci razmišljajo o nas in naši igri, sam se namreč z nikomer ne obremenjujem.''

Z žrebom je zadovoljen tudi Grega Ropret (114 nastopov). "Na EP sicer ni lahkih tekmecev, a vseeno sem z žrebom zadovoljen. Ciljamo najmanj na drugo mesto v skupini, a nikakor niti Rusija ni nepremagljiva. Pomembno bo, da gremo v drugi del tekmovanja na izpadanje z najvišjim mogočim izhodiščem, saj se križamo z zelo težko skupino.

Za uvrstitev v četrtfinale bo treba premagati eno od res močnih ekip. Zelo se veselimo prvenstva, ki bo doma. Morda bi nekateri od fantov že zaključili reprezentančno kariero, če EP ne bi bil v Sloveniji, tako da je to dodatni motiv za vse nas, najbrž gre res za zadnjo zgodbo te odlične generacije. In to moramo izkoristiti."

"Izkoristiti moramo domači teren, podporo s tribun in vse ekipe bodo premagljive." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vse nasprotnice v skupini so premagljive, meni Klemen Čebulj. "Žreb je ugoden, skupina je odlična. Vse tekmece, ki smo jih dobili včeraj v Bruslju, smo že premagovali, tako Rusijo pred leti kot Finsko v svetovni ligi, Belorusijo v evropski ligi, Makedonijo v kvalifikacijah ... V drugi del moramo iti z najboljšim izhodiščem, četudi je potem v tekmah na izpadanje vse mogoče in odvisno od dnevne forme in sreče. Izkoristiti moramo domači teren, podporo s tribun in vse ekipe bodo premagljive. Fantje komaj čakamo na september."

Na dodatno pomoč in pogon domačih navijačev resno računa tudi Jani Kovačič. "Favorit skupine je nedvomno Rusija, druge reprezentance so realno malce slabše, toda na prvenstvu se moramo osredotočiti na vsakega tekmeca posebej in postopoma graditi pot proti uspehu. Prepričan sem, da smo lahko glede na našo kakovost prvi ali drugi v skupini in s tem pridobimo nekaj lažje izhodišče za tekme na izpadanje. Predvsem pa se moramo zavedati prednosti domačih navijačev in okolice, ki nas bo zagotovo ponesla do uspeha.''

Natančen razpored tekem EuroVolleyja 2019 bo znan v nekaj dneh.