Sloveniji žreb ni bil najbolj naklonjen

V znamenitem bruseljskem objektu Atomium so danes izžrebali skupine za septembrsko (13.-29. september) odbojkarsko evropsko prvenstvo za moške, ki ga bo ob Franciji, Belgiji in Nizozemski gostila tudi Slovenija. Slovenci se bodo v skupini C pomerili z evropsko prvakinjo Rusijo, Finsko, Turčijo, Makedonijo in Belorusijo. EuroVolley 2019 bo zgodovinski, saj bo namesto 16 prvič nastopilo kar 24 reprezentanc.

Gostiteljice turnirja so bile že pred žrebom razdeljene po skupinah, Slovenija bo nastopila v skupini C, pomerila pa se bo z reprezentancami Rusije, Finske, Turčije, Makedonije in Belorusije. V nadaljevanju prvenstva se bo slovenska skupina C križala s skupino A, v kateri se bodo v prvem delu pomerile Francija, Italija, Bolgarija, Portugalska, Grčija in Romunija. Če se Slovenci v svoji skupini ne zasedajo prvega mesta, bodo v osmini finala vsaj na papirju dobili Francoze, Italijane ali Bolgare, kar nikakor ni najboljša informacija.

Predsednik OZS ne bi izbral Rusije

Predsednik OZS Metod Ropret se zaveda, da bi lahko bi žreb tudi bolj ugoden. A tudi Srbija, Italija ali Poljska ne bi bili kaj dosti lažje nasprotniki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Skupina je s tekmovalnega vidika v redu, morda smo si s prvega bobna želeli kakšnega drugega nasprotnika, namesto Rusije. Vse ostalo pa je kar nekako v skladu z našimi željami in pričakovanji," je bil po žrebu zadovoljen predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, Metod Ropret, ki je žreb pospremil v Bruslju.

"Vsak je imel določene želje, tudi ljudje okoli mene so si želeli igrati v Sloveniji, žal se želje ne uresničijo vedno, tudi nam se niso povsem,'' je še dodal predsednik Ropret.

Prvenstvo bo potekalo v devetih mestih

Odbojkarski spektakel bo potekal v štirih državah in devetih mestih. Medtem ko bo v Sloveniji vse skupaj potekalo le v Ljubljani, bodo Francozi tekme lahko spremljali v Montpellieru, Nantesu in Parizu. V Belgiji se bo igralo v Bruslju in Antwerpnu, na Nizozemskem pa v Amsterdamu, Apeldoornu in Rotterdamu.

Štirje napredujejo v izločilne boje

Na prihajajočem evropskem prvenstvu bo prvič v zgodovini mogoče stiskati pesti za 24 ekip. Namesto standardnih štirih skupin po štiri bo zdaj v posamezni skupini šest ekip. Reprezentance se bodo pomerile vsaka z vsako, najboljše štiri pa se uvrstijo v izločilne boje.

Skupine na EP 2019:

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Francija Belgija Slovenija Nizozemska Italija Srbija Rusija Poljska Bolgarija Nemčija Finska Češka Portugalska Slovaška Turčija Estonija Grčija Španija Makedonija Ukrajina Romunija Avstrija Belorusija Črna gora

Kakovostni bobni:

Boben 1 Boben 2 Boben 3 Boben 4 Boben 5 Rusija Bolgarija Estonija Španija Belorusija Srbija Nemčija Slovaška Ukrajina Črna gora Poljska Finska Turčija Grčija Romunija Italija Češka Portugalska Makedonija Avstrija

V Ljubljani tudi polfinalni obračun

V štirih državah se bo igralo vse do četrtfinala, potem pa se Belgija in Nizozemska kot gostiteljici poslovita, kar pomeni, da bosta polfinalna obračuna v Franciji in Sloveniji. Finale in tekma za tretje mesto bosta v Franciji.