Predsednik OZS potrdil, da je Kovač že nekdanji

Na žrebu skupin za EuroVolley 2019 nismo izvedeli le tekmecev Slovenije , pač pa tudi to, da se Slobodan Kovač po slabih dveh letih poslavlja od selektorskega stolčka. Če je to, da je Kovač že dolgo nekdanji, slabo varovana skrivnost, je treba priznati, da se nikomur za zdaj ne sanja, kdo ga bo nasledil. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret je dejal, da se bo več vedelo zelo kmalu, po naših podatkih morda že naslednji teden.

Takoj po skupnem spremljanju žreba se je v komentarju le-tega malce zareklo očetu slovenskega kapetana Tineta Urnauta, Adiju, ki je dejal: ''Se mi zdi, da se preveč ukvarjamo z našimi nasprotniki, saj ima Slovenija ekipo, ki lahko premaga prav vsakega. Tudi Ruse. Veliko bo odvisno tudi od tega, kako bodo potekale priprave. Na žalost še danes nimamo selektorja, upam, da se to čim prej reši.''

Ropret ni pričakoval tega vprašanja

Tudi Metodu Ropretu je šlo na smeh. Foto: Vid Ponikvar Ne glede na to, da ima Slobodan Kovač uradno še vedno veljavno pogodbo z OZS, je zdaj bolj ali manj jasno, da za menjavo selektorja vedo že vsi, le širša javnost ne.

Na vprašanje, od kdaj nimamo selektorja, je predsednik Ropret zagotovo zardel, čeprav se prek pogovora po Skypu to ni najbolje videlo. ''(Nasmeh na licu in krajša tišina, nato pa ..., op. p.) Slovenija ima selektorja, vprašanje pa je, kako dolgo še. O tem lahko povem le še to, da bo kmalu več znanega,'' je za konec ponovil že večkrat izrečene besede, a obenem tudi potrdil besede slovenske odbojkarske legende, da je srbski strokovnjak na slovenski klopi že preteklost.

Pavlović: Igralci vemo, da ne morem na nič vplivati

Vse to pregovarjanje okoli selektorja reprezentantov ne moti kaj dosti, zaradi tega si sami ne belijo glave. ''Ko sem se pogovarjal s fanti, smo vsi enakega mnenja, da iz tega ne delamo panike, saj ne moremo na nič vplivati. Dejstvo je, da je pred nami res velik dogodek, na katerem bomo, ne glede, kdo bo naš selektor, dali vse od sebe, da pridemo, kar se da visoko,'' je jasen slovenski reprezentant, Uroš Pavlović.

Odbojkar ACH Volleyja Uroš Pavlović (7) pravi, da je imel s Slobodanom Kovačem le dobre izkušnje. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Bloker ACH Volleyja se je zadržal na vprašanje, ali se je pod Kovačem delalo tako, da bi lahko Slovenija septembra segla po odličju: ''Nisem tukaj zato, da bi ocenjeval selektorjevo delo. Pod njim sem bil eno leto in moram reči, da me ni zmotilo prav nič. Ne vem pa, kaj je bolje, ali da ostane ali ne.''

Kovač po uspešnosti le za Gianijem

Priznani srbski strokovnjak se je na klop Slovenije usedel maja 2017, ko je nasledil Andreo Gianija. Boba je Slovenijo popeljal do zmage v drugem in tretjem kakovostnem razredu svetovne lige ter do zgodovinskega prvega svetovnega prvenstva. Tam je Slovenija zasedla 12. mesto, leto prej pa na EuroVolleyju 2017 osmo mesto. V četrtfinalu so Slovenci izpadli proti Rusiji, ki so na koncu osvojili tudi naslov evropskega prvaka.