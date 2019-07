Slovenci po zmagi Turkov nad Čilom že v polfinalu

Slovenski odbojkarji so v sredo odpravili Čile, v četrtek pa so si po zmagi Turkov nad Čilenci zagotovili polfinale, ki bo na sporedu v soboto. V petek jih čaka še obračun s Turčijo.

Slovenski odbojkarji so na prvi tekmi kvalifikacij za ligo narodov v Areni Stožice v sredo gladko s 3:0 premagali Čile, ki je v četrtek izgubil še s Turčijo, kar pomeni, da so si Slovenci in Turki pred petkovim medsebojnim obračunom že zagotovili sobotni polfinale.

Slovenci, ki so tekmo proti Čilu začeli v pričakovani zasedbi (Ropret, T. Štern, Čebulj, Urnaut, Pajenk, Kozamernik in Kovačič), so že v prvem nizu pokazali, da so veliko boljši od Čila. Za zmago v prvem nizu s 25:15 so potrebovali zgolj 25 minut. Povsem enak scenarij smo spremljali v drugem nizu.

V tretjem nizu pa je slovenski selektor Alberto Giuliani nekaj več priložnost za igro ponudil še Dejanu Vinčiću in Sašu Štalekarju, Slovenija pa klub temu ni izgubila rušilne moči in z zmago s 25:19 prišla do prve zmage na pokalu Challenger in prvih treh točk.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Čilom (fotograf: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Pri slovenski izbrani vrsti, ki se ji ni bilo treba pretirano naprezati, je bil z 12 točkami najučinkovitejši kapetan Tine Urnaut, dve manj pa je prispeval korektor Tonček Štern (10).

Prvi resnejši test Slovence čaka v petek, ko jim bo nasproti stala neugodna Turčija, ki je v četrtek prav tako s 3:0 odpravila Čilence.

Kaj so povedali po tekmi? Selektor Slovencev je bil po zmagi zadovoljen, a je hkrati opozoril na potreben dvig ravni igre na vseh položajih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Alberto Giuliani, selektor Slovenije: Dober začetek, saj je za uvod vedno težko igrati sproščeno. Na prvi tekmi turnirja smo denimo videli veliko napak. A bili smo kar zbrani, skušal pa sem dati priložnost vsem, saj nismo vajeni tekem. Videlo se je, da smo v igri hitro napredovali, da so se igralci dobro ujeli in s tem sem zadovoljen. Seveda pa moramo izboljšati igro na vseh položajih in pri vseh igralcih, saj je to šele začetek. Tonček Štern, reprezentant Slovenije: Resda smo dobili tekmo, začeli turnir s tremi točkami, vendar tekmec vendarle ni bil na naši ravni. Moramo pa še veliko stvari v igri izboljšati, kar danes sicer ni bilo potrebno, a proti Turčiji bomo že morali biti boljši. Jani Kovačič, reprezentant Slovenije: Nismo pričakovali tako gladke zmage, saj Čila nismo poznali in nismo vedeli, kako močni so. Vemo, da so na zadnjem tekmovanju v Ameriki izgubili samo eno tekmo. Doslej smo sploh prvič igrali z njimi in nismo vedeli, kakšni so. Se je pa danes pokazalo, da so mogoče dva nivoja slabši kot mi, ampak vseeno ne smemo gledati na to. Imamo še Turčijo in potem upam, da zmagamo še polfinale in pridemo v finale. Daniel Nejamkin, selektor Čila: Igrali smo proti ekipi, ki je bila v vseh elementih igre boljša. Slovenija je pač superiorna, nimam kaj dodati. Na tem turnirju smo najmanj izkušena ekipa, tu se predvsem učimo, na mednarodni ravni imamo najmanj težkih tekem in upam, da nam bodo izkušnje prišle prav kasneje.