V sedmo Grkinje prvič boljše

Tako kot končni rezultati nizov je bil tesen tudi njihov potek. V končnico prvega so slovenske odbojkarice krenile z dvema točkama zaostanka (19:21), točka več jih je od tekmic ločila v tretjem in četrtem (18:21). S silno borbo so jim za ovratnik dihale vse do konca, a jim naposled morale priznati premoč.

Pri Sloveniji je 16 točk dosegla Eva Zatković, po 10 so jih dodale Iza Mlakar, Mirta Velikonja Grbac ter kapetanka Saša Planinšec.

Pred ekipo sta zdaj dva prosta dneva. V torek se bo znova zbrala v Mariboru in v bližnjih Hočah nadaljevala treninge.