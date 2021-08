V Ljubljani na začetku septembra evropsko prvenstvo do 18 let

Ljubljana bo med 2. in 5. septembrom gostila evropsko prvenstvo v odbojki na mivki do 18 let. Na njem bo nastopilo 64 najboljših evropskih dvojic, med njimi tudi šest slovenskih. Na črnuški mivki bo nastopil tudi aktualni evropski prvak Rok Bračko, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

Prvenstvo bo potekalo v Športnem parku Ludus v Črnučah, na njem pa bo tako v konkurenci fantov kot deklet nastopilo 32 ekip. Evropska odbojkarska konfederacija (Cev) je pri fantih sicer prejela prijave 44 dvojic iz 33 držav, pri dekletih pa se je za nastop potegovalo 43 dvojic iz 31 držav.

V boj za najvišja mesta se bo podalo tudi šest slovenskih parov. Pri dekletih bodo slovenske barve branile najboljše tri ekipe z julijskega finala državnega prvenstva. Kot prvi nosilki bosta igrali slovenski prvakinji Anja Puckmeister in Tija Šketa Rozman, pred domačimi gledalci se bodo predstavile Zoja Kalar in Rima Posedel ter Ula Gorjup in Živa Javornik.

Pri fantih za prvo ime slovenske izbrane vrste velja Rok Bračko, ki je v paru z Rokom Možičem julija postal evropski prvak do 20 let, pred dvema letoma pa je na evropskem prvenstvu do 18 let, prav tako z Možičem, osvojil srebrno odličje. Bračko bo igral skupaj z Luko Marovtom. Slednji je doslej igral v paru z Miho Okornom, s katerim sta to poletje s slovensko izbrano vrsto postala evropska dvoranska prvaka do 17 let. Okorn bo tokrat igral z Nejcem Najdičem, prav tako dobitnikom zlata s prvenstva do 17 let. Kot tretja dvojica bosta Slovenijo zastopala državna prvaka v odbojki na mivki do 18 let, Grega Okroglič in Primož Jeklin.

"Počaščeni smo, da lahko v Ljubljani gostimo najboljše mlade odbojkarje na mivki iz vse Evrope. Naša prelepa zelena prestolnica podpira šport na vseh ravneh in veselim se že, da bomo pri nas prvič po letu 2006 znova lahko spremljali evropsko prvenstvo. Slovenija že vrsto let velja za eno najboljših organizatoric odbojkarskih dogodkov na evropskih tleh in tudi tokrat bomo storili vse, da tekmovanje izpeljemo na najvišji možni ravni," je dejal predsednik OZS, Metod Ropret.

Evropsko prvenstvo se bo začelo s skupinskim delom, ki mu bodo sledili izločilni boji. Prve tekme bodo 2. septembra, boji za odličja pa bodo v nedeljo, 5. septembra.