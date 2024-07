V ACH Volleyju iranski korektor Golzadeh in podajalec Kožar

Za slovenske odbojkarske prvake ACH Volley bosta v prihodnje igrala tudi iranski korektor Amir Mohamad Golzadeh in slovenski podajalec Nejc Kožar, so danes sporočili iz kluba.

Triindvajsetletni Iranec je v dosedanji karieri branil barve Saipe iz Teherana. Z iransko reprezentanco do 21 let pa je osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2023 v Bahrajnu, kjer so ga tudi izbrali za najboljšega igralca tekmovanja.

Kot so sporočili iz kluba, bo Iranec z Alenom Šketom, ki je podaljšal pogodbo s slovenskimi prvaki, tvoril dvojec na korektorskem položaju. "Vsekakor bo velik izziv v moji karieri igranje v tujini in za ACH Volley Ljubljana, ki nastopa tudi v Ligi prvakov. Vesel in motiviran pričakujem začetek sezone, kjer bom spoznal nove soigralce in strokovni štab. Zelo mi je všeč mentaliteta ACH Volleyja, ki je vajen osvajati lovorike in prvenstva. Prepričan sem, da bo tako tudi v naslednji sezoni," je za nove delodajalce povedal Golzadeh.

Iz novomeške Krke se je v Tivoli preselil Nejc Kožar, enaindvajsetletnik se bo na mestu podajalca pridružil Nejcu Najdiču, ki je kljub mladosti že pri 17 letih prispeval levji delež k naslovu državnih prvakov.

"S sklenitvijo sodelovanja z ACH Volleyjem Ljubljana so se mi uresničile sanje. Že kot otrok sem vedno z navdušenostjo spremljal igralce ACH Volleyja in njihove izjemne rezultate, sedaj pa bom imel to čast, da bom nosil oranžni dres. Motivacija in želja po dokazovanju je izredno velika, tako da že komaj čakam, da se vse skupaj začne in se z ekipo zberemo na začetku priprav," je za spletno stran kluba dejal novinec Kožar.