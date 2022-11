Uspeh kariere za slovenski odbojkarici

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju elitnega razreda svetovne serije v Cape Townu zasedli peto mesto, kar je njun največji uspeh kariere. Slovenki sta se prebili vse do četrtfinala, v katerem je bila zanju usodna tretja dvojica sveta, brazilska naveza Eduarda Duda Lisboa in Ana Patricia Ramos.

Slovenki sta v skupinskem delu tekmovanja, v katerega je neposredno uvrščenih le najboljših 12 dvojic glede na svetovno lestvico in štiri iz kvalifikacij, uvodoma premagali Japonki Suzuko Hashimoto in Reiko Murakami, od katerih sta bili boljši z 21:8 in 21:18.

Foto: Volleyballworld

Na drugi tekmi nato Kotnikova in Lovšinova nista bili kos Američankama Emily Stockman in Megan Kraft, ki sta slavili z 21:17 in 21:18. Na tretjem obračunu sta z 21:17 in 21:12 odpravili nekdanjo odlično nemško reprezentantko v dvoranski odbojki, Louiso Lippmann, ki je igrala v paru z nekdanjo olimpijsko in večkratno evropsko prvakinjo v odbojki na mivki, Lauro Ludwig.

V četrtfinalu sta Kotnikovi in Lovšinovi nasproti stali Eduarda Duda Lisboa in Ana Patricia Ramos, ki na svetovni lestvici zasedata tretje mesto. Zmage z 21:14 in 21:8 sta se veselili Brazilki, Slovenki pa sta s končnim petim mestom prišli do dosežka kariere, so še sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Foto: Volleyballworld

Za slovensko dvojico sezona še ni končana. Med 17. in 20. novembrom bosta igrali na turnirju svetovne serije v Egiptu, zatem pa predvidoma še na dveh turnirjih v Avstraliji.