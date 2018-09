V živo: Američani zahvaljujoč odličnemu začetku dobili prvi niz

Slovenija je v skoraj dvomesečnem pripravljalnem obdobju do zdaj igrala štiri prijateljske tekme, dvakrat z Nemčijo, Egiptom in Avstralijo (2 zmagi, 2 poraza), na nobeni tekmi rezultat ni bil primarnega pomena. Tako bo tudi na tem turnirju, čeprav bodo reprezentance poskušale pripraviti spektakel za gledalce.

Američani povedli

Slovenska izbrana vrsta je na dveh tekmah v Stožicah zabeležila dve zmagi. Na prvem srečanju so Slovenci s 3:1 v nizih odpravili Kanado, včeraj pa so po napetem boju s 3:2 premagali še Irance.

Tako kot srečanje proti Iranu so tudi tekmo proti ZDA začeli Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Dejan Vinčić, Mitja Gasparini, Alen Pajenk, Jan Kozamernik in kot libero Jani Kovačič. V prvem nizu so Slovenci povedli z 2:1, nato pa so pobudo prevzeli ameriški odbojkarji in napravili prednost, ki je do konca prvega niza niso več izpustili iz rok. Slovenski odbojkarji so se v končnici prvega niza približali le na točko zaostanka (22:23), a več od tega ni šlo. ZDA so prvi niz dobile s 25:22.

Slovence za konec močnega turnirja čaka še obračun z ZDA. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Turnir štirih reprezentanc - Stožice: Četrtek, 6. september:

Slovenija : Kanada 3:1 (25, -21, 22, 20)

Urnaut 18, Šket 17, T. Štern 15; Vernon-Evans 13, Perrin 11, Hoag 10



Iran : ZDA 0:3 (-18, -15, -20) Petek, 7. september:

Kanada : ZDA 1:3 (-20, -22, 12, -23)

Maar 16; Patch 19, Sander in Langolis 12



Iran : Slovenija 2:3 (25, -29, -22, 23, -16)

Sharifi 20, Ebadipour 17; Gasparini 21, Urnaut 20, Čebulj 17 Sobota, 8. september:

Slovenija - ZDA 0:1* (22:25, 6:8, -:-) *Tekma se je začela ob 18.00



21.15 Iran - Kanada

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija