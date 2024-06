Slovenski odbojkarji so po štirih zmagah na prvem turnirju lige narodov v Antalyi (proti Nizozemski, Franciji, Kanadi in Poljski) zmagoviti niz v sredo nadaljevali tudi na Japonskem, kjer igrajo drugi turnir. Turke so odpravili s 3:0 in so tako še edina neporažena reprezentanca v letošnji izvedbi tekmovanja, saj je Italija po petih nizih izgubila s Francijo. Prav Italijani in Slovenci so v najboljšem položaju, da si zagotovijo eno od petih olimpijskih vozovnic, ki so še na voljo.

Kapetan Tine Urnaut pred tekmo z Brazilijo (Video: Odbojkarska zveza Slovenije):



Urnaut: Za nas bo to test, da vidimo, na kakšni ravni igramo proti takim ekipam

Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo točkovni račun poskušali obogatiti v petek ob 8.30 po slovenskem času, ko jim bo nasproti stala južnoameriška odbojkarska velesila Brazilija, ki ima tekmovanje v Parizu že zagotovljeno. Brazilci so na svetovni lestvici, ki se te dni spreminja iz ure v uro, na petem mestu, zgolj pol točke pred Slovenci. Po šestih tekmah imajo na računu štiri zmage in dva poraza.

Kapetan Tine Urnaut pravi, da bo tekma z Brazilci prvi pravi pokazatelj slovenske pripravljenosti. Foto: VolleyballWorld

Selektor Bernardo Rezende sicer ne more računati na prvega podajalca izbrane vrste Bruna, zato igro narekuje Fernando. Ima pa brazilski strateg v svoji zasedbi prodorna napadalca Leala in Lucarellija, korektorja Alana in Darlana ter srednja blokerja Isaca in Lucasa, tako da bo po mnenju slovenskega kapetana Tineta Urnauta to prvi pravi pokazatelj pripravljenosti slovenske izbrane vrste.

"Mislim, da bo tekma z Brazilijo prvi pravi pokazatelj, v kakšni formi smo resnično in na kakšen način igramo odbojko proti kakovostnim ekipam. Brazilci so zagotovo favoriti, imajo zelo kakovostno ekipo, saj so tu praktično popolni. Ne vem, v kakšni postavi bodo igrali proti nam, a ne glede na to bo, kot sem že dejal, to za nas test, da vidimo, na kakšni ravni igramo proti takim ekipam," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Korošec.

Kako na OI? Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Foto: VolleyballWorld Po lanskih olimpijskih kvalifikacijah so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je tako še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najvišje na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik. V najboljšem položaju za nastop na OI so trenutno Italijani, ki so na lestvici FIVB tretji (354.46), sledijo pa jim šesti Slovenci s 335 točkami. Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci (300.56), sledijo deveti Kubanci (252.19). Stanje na svetovni lestvici

Gheorghe Cretu ne želi še ene dobre tekme, temveč šesto zmago. Foto: CEV

Cretu ne želi še ene dobre tekme, temveč zmago

"Vemo, kakšne igralce imamo nasproti nas, in vemo, kako dolgo klop imajo. Vemo tudi, na kakšen način igrajo, saj smo proti njim že v lanski ligi narodov odigrali dobro tekmo. A ne želim še ene dobre tekme, želim zmago. Tudi fantje želijo isto. Vsi vemo, da je za nas vsaka tekma pomembna, vsaka zmaga nas pelje bližje Parizu, zato mi je pravzaprav bolj kot ne vseeno, kdo je na drugi strani in kakšna imena so na drugi strani. Vseh 14 Brazilcev ne more biti istočasno na igrišču," je v mikrofon OZS pred tekmo z Brazilijo dejal selektor Cretu.

Slovencem zmaga proti Brazilcem prinaša med od pet do deset točk, poraz pa prav tako odnaša od slabih pet do deset točk.

Foto: VolleyballWorld

Slovenski odbojkarji bodo po tekmi z Brazilijo v soboto ob 12.20 igrali z domačini, v nedeljo ob 12.20 pa še z Bolgari.

V drugi polovici junija v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo Slovenci zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kamor si želijo priti z zagotovljeno olimpijsko vozovnico.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).