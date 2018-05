Težave Slovenije: na voljo imeli le enega podajalca

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v sredo na drugi tekmi zlate evropske lige pomerila z Ukrajino. Slovenija si bo po uvodnem porazu proti Nizozemski poskušala priigrati prvo zmago. A ne bo lahko, saj ima selektor Samo Miklavc na voljo le enega organizatorja igre, kar pomeni, da niti trenirati ne morejo brez težav.

Ukrajinci ne bodo lahek nasprotnik. Čeprav so na prvi tekmi v gosteh proti Turčiji izgubili s 3:0, so bili v vseh nizih zelo blizu razpoloženim Turkom.

''Trening smo morali nekoliko prilagoditi, saj smo imeli za podaje na voljo le Uroša Planinšiča, Matija Jereb je namreč trening izpustil. Posvetili smo se predvsem uigravanju udarne šestorke, saj imamo novega podajalca in je bilo ekipo treba čim bolj uigrati. Kar se tiče Ukrajincev, smo jih preučili. Njihovo glavno orožje bo Plotnitski, imajo pa tudi zelo dober začetni udarec. Prav pri tem elementu in tudi na sprejemu smo glede na prvo tekmo največji dolžniki, izkoristiti pa bomo skušali njihove slabosti in jih predvsem oddaljiti od mreže. Nadejamo se bolj agresivne igre in zmage,'' pravi selektor Samo Miklavc.

Slovenija evropsko ligo igra brez vseh najboljših.

Zlata evropska liga, 2. krog: Sreda, 23. maj:

14.30 Turčija - Nizozemska

17.00 Ukrajina – Slovenija Lestvica: 1. Turčija 1 tekma – 3 točke

2. Nizozemska 1 – 3

3. Slovenija 1 – 0

4. Ukrajina 1 - 0